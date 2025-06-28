Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Sabrina Carpenter είναι σχεδόν αγνώριστη χωρίς τις εμβληματικές της αφέλειες

Ό,τι κι αν κάνει η Sabrina Carpenter, πάντα το ολοκληρώνει με στιλ, και συνήθως, με τις χαρακτηριστικές της αφέλειες

Carpenter

Ό,τι κι αν κάνει η Sabrina Carpenter, πάντα το ολοκληρώνει με στιλ, και συνήθως, με τις χαρακτηριστικές της αφέλειες. Ωστόσο, οι πραγματικές της αφέλειες σπάνια… εγκαταλείπουν τη σκηνή.

Την Παρασκευή 27 Ιουνίου, η ποπ σταρ εμφανίστηκε στο Παρίσι για την επίδειξη Dior Homme Menswear Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Φορώντας ένα γκρι κοστούμι με φούστα (το εφαρμοστό σακάκι ήταν μια αναφορά στο διάσημο Bar Jacket του οίκου), τα πλατινέ μαλλιά της ήταν χτενισμένα με τρόπο που μας έκανε να κοιτάξουμε ξανά και ξανά. Εκτός του ότι ήταν πιο κοντά από το συνηθισμένο, οι χαρακτηριστικές Bardot αφέλειές της ήταν παντελώς απούσες.

Το χτένισμα χωρίς αφέλειες

Η Carpenter, ακολουθώντας το σχολικό ύφος της φούστας της, είχε τα πλατινέ μαλλιά της χτενισμένα με χωρίστρα στο πλάι και στερεωμένα με ένα μαύρο τσιμπιδάκι. Ήταν το είδος χτενίσματος που θα ήθελε η γιαγιά σου να έχεις στη φωτογράφιση του σχολείου, αν δεν είχες ήδη αποφασίσει να φορέσεις όλα τα τσιμπιδάκια σου μαζί.

90 4c5a9

Τα μαλλιά της έφταναν λίγο πιο κάτω από τους ώμους και οι άκρες είχαν δουλευτεί σε απαλές μπούκλες από τον διάσημο κομμωτή Rio Sreedharan, ενώ το υπόλοιπο μήκος, από τις ρίζες μέχρι τη μέση, παρέμενε ίσιο. Στο πάνω μέρος, διακρίνονταν σκούρη ρίζα, ένα στυλιστικό στοιχείο που έχει επιλέξει επίσης και στο νέο εναλλακτικό εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ της, Man’s Best Friend.

Το υπόλοιπο look

Το μακιγιάζ της Carpenter ολοκληρώθηκε με ένα κραγιόν σε mauve απόχρωσηγεμάτα σκουρόχρωμα φρύδια, και μια διακριτική πινελιά ρουζ στα μάγουλα. Η μακιγιέζ της, Brooke Turnbull, προτίμησε ελαφρύ eyeliner, απαλή σκιά και πυκνές βλεφαρίδες να κλέψουν την παράσταση.

88 8d78c

Στα νύχια, φόρεσε το διάφανο polka dots mani, που φαίνεται να αγαπάει αυτό το καλοκαίρι, ενώ τα πόδια της στόλιζαν σατέν nude peep-toe γόβες.

Το ερώτημα του καλοκαιριού

Να έχεις αφέλειες ή όχι; Αυτό φαίνεται να είναι το απόλυτο ερώτημα του φετινού καλοκαιριού, και θα αφήσουμε τη Sabrina Carpenter να δώσει την τελική απάντηση.

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Sabrina Carpenter WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark