Maria Menounos: Τα έδωσε όλα στο δεύτερο πάρτι γενεθλίων της κόρης της

Είναι ξετρελαμένη με την κόρη της. Και δεν το κρύβει η Maria Menounos. Το κοριτσάκι που απέκτησαν με τον σύζυγό της Keven Undergaro μέσω παρένθετης μητέρας είναι όλη τους η ζωή. Η Αθηνά τους έγινε δύο και φυσικά το γιόρτασαν οικογενειακώς.

Και μπορεί πέρυσι στα πρώτα της γενέθλια να ήταν πιο συγκρατημένη στολίζοντας απλά το σπίτι, αλλά φέτος που μεγαλώνει και καταλαβαίνει και περισσότερα η Maria Menounos ετοίμασε πάρτι υπερπαραγωγή στον κήπο με φουσκωτές νεροτσουλήθρες και πισίνες και γωνιές για τα πιτσιρίκια.

Αλλά και πίστα για χορό, ελληνικά κυρίως όπως σε κάθε γλέντι τους, και έναν σπέσιαλ μουφέ με τη μαμά Μαρία να παραδέχεται πως πέρασε ατέλειωτες ώρες στο pinterest ψάχνοντας ιδέες που θα την εμπνεύσουν για να δώσει οδηγίες στην event planner για το τι ακριβώς θέλει.

Μέχρι και μπανάνες με φατσσούλες για τα παιδι΄΄α έφτιαξε και όλοι ξετρελάθηκαν, αλλά κυρίως ξετρελάθηκε η Αθηνά με τη Maria Menounos να λέει πως ξέρει πως έβαλε τον πήχη ψηλά για το μέλλον, αλλά δεν έχει πρόβλημα γιατί τρελαίνεται να διοργανώνει πάρτι.

"Η αποκάλυψη του τελικού πάρτι γενεθλίων!

Αν είδες την ανάρτησή μου τις προάλλες, να πώς εξελίχθηκε το πάρτι. Το πάρτι για τα 2α γενέθλια της Αθηνάς ήταν όλα όσα ελπίζαμε και ακόμα περισσότερα! ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ νεροτσουλήθρες και παιχνίδια με νερό, παιδικές πισίνες, φουσκωτά… ό,τι μπορείς να φανταστείς, το είχαμε. Φτιάξαμε ακόμα και ειδική ζώνη για τα πολύ μικρά παιδάκια, χάρη στο @macys!

Το όνειρό μου ήταν να γίνουν όλοι οι μεγάλοι ξανά παιδιά, και ήταν απίστευτο να βλέπεις ΟΛΟΥΣ – από τον 80χρονο πατέρα μου μέχρι τα μικρά παιδιά – να διασκεδάζουν με τις δραστηριότητες!

Η Αθηνά πέρασε υπέροχα τρέχοντας με τους φίλους της μέσα στο πανέμορφο γενεθλιακό της συνολάκι. Όλη η μέρα ένιωθε λες και ο πίνακας έμπνευσης (mood board) είχε ζωντανέψει. Ο ήλιος έλαμπε, τα παιδιά γελούσαν, και τι είναι ένα πάρτι χωρίς χορό; Ξέρεις ήδη ότι υπήρχε άφθονος! Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για τους φίλους και την οικογένεια που έκαναν τη μέρα τόσο ξεχωριστή", έγραψε η ίδια στο βίντεο που ανέβασε από την ημέρα αυτή.

