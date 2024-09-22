Ο Ματ ΛεΜπλανκ, ο αγαπημένος «Τζόι» από τη σειρά, τα «Φιλαράκια», το τελευταίο διάστημα έχει κάνει τους συμπρωταγωνιστές του να ανησυχούν με τη συμπεριφορά και τη στάση του, την ίδια στιγμή που πλησιάζει και η επέτειος του θανάτου του Μάθιου Πέρι.

Όπως γράφουν πολλά διεθνή μέσα, λίγο μετά τον τραγικό θάνατο του τηλεοπτικού «Τσάντλερ», τον Οκτώβριο του 2023, ο ηθοποιός έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις. Η τελευταία του μάλιστα -εντοπίστηκε στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτόν τον μήνα- έγινε αντικείμενο συζήτησων όλων των συμπρωταγωνιστών του με το που είδαν τις συγκεκριμένες φωτογραφίες.

Matt LeBlanc seen out in Los Angeles as arrests made in Matthew Perry's deathhttps://t.co/1NunXW1FT5 pic.twitter.com/jCIhiiK1Aj — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) September 7, 2024

«Κανείς δεν τον κατηγορεί για οτιδήποτε δυσάρεστο στον τρόπο ζωής του. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο», τόνισε άνθρωπος που μίλησε στο «In Touch Weekly». «Αυτό που ανησυχεί, όμως, τους φίλους του είναι ότι είναι τόσο απομονωμένος αυτές τις μέρες και μετά βίας μαθαίνουν νέα του».

Όσον αφορά στην αλλαγή στην εμφάνισή του, η ίδια πηγή υποστήριξε: «Συνήθιζε να είναι ένας τόσο αισιόδοξος, χαρούμενος τύπος, αλλά τώρα είναι σαν να μην αισθάνεται άξιος να βρίσκεται στην παρέα τους με κάποιο τρόπο. Δεν προσέχει πλέον καθόλου την εμφάνισή του».

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023 στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν 54 ετών. Γεννημένος το 1969, ταλαντούχος τενίστας, μεγαλωμένος αρχικά με τη μητέρα του στον Καναδά και τον πατριό του, αργότερα με τον ηθοποιό πατέρα του στις ΗΠΑ, ο Πέρι από νωρίς είχε τη δίψα της φήμης, αλλά και του αλκοόλ. Ξεκίνησε να πίνει στα 14 του χρόνια, στα 21 του ήταν πια ανάγκη, στα 27 ένα ατύχημα τον οδήγησε στα παυσίπονα και από εκεί η πραγματική του ζωή πήρε μια πορεία αντιστρόφως ανάλογη με την τηλεοπτική. Όσο η φήμη του Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια» εκτοξευόταν, εκείνος βυθιζόταν στην εξάρτηση.

Ο θάνατός του οφείλεται σε «οξείες επιδράσεις κεταμίνης», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες. Όπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας, ο ηθοποιός, ο οποίος έδινε για δεκαετίες μάχη με το αλκοόλ και τις ουσίες, ήταν «σε θεραπεία με κεταμίνη» και η πιο πρόσφατη θεραπεία του ήταν περίπου μιάμιση εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Η έκθεση ανέφερε ότι έπασχε επίσης από στεφανιαία νόσο.

