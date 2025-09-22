Και η Αντζελίνα Τζολί βγάζει γλώσσα στον Ντόναλντ Τραμπ: Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου (video)

Η Αντζελίνα Τζολί σχολίασε το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, η 50χρονη ηθοποιός της ταινίας «Μαρία» παρευρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, στην Ισπανία, για την πρεμιέρα της τελευταίας της ταινίας, «Couture», όπου της τέθηκε το ερώτημα: «Τι φοβάσαι ως καλλιτέχνις και ως Αμερικανίδα;».

Μετά από μια σύντομη παύση, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν «μια πολύ δύσκολη ερώτηση». «Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και ότι, αυτή τη στιγμή, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου», πρόσθεσε η ίδια.

«Πάντα ζούσα σε διεθνές περιβάλλον. Η οικογένειά μου είναι διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, διαιρεί ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο», ανέφερε με νόημα η διάσημη ηθοποιός και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Γι’ αυτό θα είμαι προσεκτική σε μια συνέντευξη Τύπου... Αλλά ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς».

American actress Angelina Jolie said Sunday she no longer recognises her country, voicing concern over threats to free expression while presenting her latest film at Spain’s San Sebastián film festivalhttps://t.co/MJasCNwQbk pic.twitter.com/wkIiHZFp94 — AFP News Agency (@AFP) September 21, 2025

Τα σχόλια της έρχονται λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του ABC ότι θα αναστείλει «επ’ αόριστον» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, μετά τα σχόλια του παρουσιαστή για τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι προσπαθεί να «κερδίσει πολιτικά πόντους» με την αντίδρασή της στον θάνατο του Κερκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «People», η Τζολί εξέτασε πρόσφατα το ενδεχόμενο να μετακομίσει εκτός των ΗΠΑ. Το δημοσίευμα ισχυριζόταν ότι η ηθοποιός του «Maleficent» εξέταζε «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό», ενώ ετοιμαζόταν να πουλήσει το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το μέσο, η ηθοποιός ποτέ δεν ήθελε να ζήσει μόνιμα στο Λος Άντζελες, αλλά περιοριζόταν από τη συμφωνία με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, για τα παιδιά τους. Το πρώην αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ κατέληξε σε συμφωνία διαζυγίου τον Δεκέμβριο.

Η σταρ «σχεδιάζει να μετακομίσει μόλις ο Knox και η Viv γίνουν 18 ετών το επόμενο έτος. «Έχει βάλει στο μάτι διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», ανέφερε πηγή στο μέσο ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.