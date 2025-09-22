Τομ Χόλαντ: Στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό ατύχημα στα γυρίσματα της ταινίας «Spider-Man»

Ο Τομ Χόλαντ (Tom Holland) μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day». Ο 29χρονος Βρετανός ηθοποιός φέρεται να χτύπησε στο κεφάλι, σύμφωνα με την «Daily Mail», μετά από πτώση στο πλατό των Leavesden Studios, στο Γουότφορντ.

Τα γυρίσματα της ταινίας της Marvel, προϋπολογισμού 150 εκατομμυρίων λιρών, που είναι η τέταρτη ταινία «Spider Man» με τον ηθοποιό, διακόπηκαν καθώς ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και υποβλήθηκε σε θεραπεία για διάσειση.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα «παγώσουν» για αρκετές εβδομάδες, όπως είναι λογικό, μέχρι να αναρρώσει ο ηθοποιός. Ο πατέρας του Τομ Χόλαντ, Ντομινίκ, παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο στο Μέιφερ την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας ότι ο γιος του θα απουσιάζει από τα γυρίσματα «για λίγο καιρό». Ο ηθοποιός παρευρέθηκε, επίσης, στην εκδήλωση, ποζάροντας για φωτογραφίες με τη συμπρωταγωνίστρια και σύντροφό του, Ζεντάγια. Ωστόσο, ο ίδιος αποχώρησε νωρίς, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Μέσα στο καλοκαίρι, ο αγαπημένος Άγγλος ηθοποιός είχε δημοσιεύσει δύο στιγμιότυπα που τον έδειχναν να φορά την ολοκαίνουργια στολή του Spidey και να βρίσκεται πάνω σε ένα στρατιωτικού τύπου όχημα, με ένα σύρμα ασφαλείας προσαρτημένο στο σώμα του. Η νέα στολή διατηρεί τα έντονα χρώματα και τα ανάγλυφα μαύρα περιγράμματα, ενώ διαθέτει και σχέδιο ιστού, αντλώντας έμπνευση από κλασικά σχέδια του «Spider-Man» και παραπέμποντας διακριτικά σε προηγούμενες κινηματογραφικές εκδοχές του.

Επιπλέον, έγινε γνωστό ότι ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία επαναλαμβάνοντας τον ρόλο του Bruce Banner/the Hulk. Το καστ συμπληρώνουν οι Zendaya, Σάντι Σινκ, Τσάρλι Κοξ, Τζον Μπέρνταλ, Τζέικομπ Μπαταλόν και Λίζα Κολόν-Ζάγιας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.

Tom Holland on set of "Spider-Man: Brand New Day" https://t.co/SFdSkGZWlQ pic.twitter.com/IvR43q1gCg — New York Post (@nypost) August 3, 2025

Πηγή: skai.gr

