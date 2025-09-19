Μάθιου ΜακΚόναχι: Η απόρριψη προσφοράς 14,5 εκατ. δολαρίων που καθόρισε την πορεία της καριέρας του

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «The Diary of a CEO» μια ιδιαίτερη στιγμή καριέρας, κατά την οποία αρνήθηκε το εντυπωσιακό ποσό των 14,5 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να αλλάξει ριζικά την επαγγελματική του πορεία.

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο δημοφιλής ηθοποιός, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει φήμη ως πρωταγωνιστής σε ρομαντικές κομεντί, επέλεξε να αποκοπεί από το είδος που τον ανέδειξε. Στόχος του ήταν να κατακτήσει πιο δραματικούς και απαιτητικούς ρόλους, ακόμα και αν αυτό σήμαινε αποχή για αρκετό διάστημα από την ενεργό δράση στο Χόλιγουντ.

Προκειμένου να στηρίξει την απόφασή του, ο ΜακΚόναχι αποσύρθηκε στο ράντσο του στο Τέξας με τη σύζυγό του, Καμίλα Άλβες. Όπως ο ίδιος τόνισε, επί μήνες δεν υπήρχε καμία επαγγελματική προσφορά, μέχρι που δελεάστηκε με το σενάριο μιας κωμικής ταινίας δράσης και αρχική αμοιβή 8 εκατ. δολαρίων.

«Τη διάβασα και απάντησα “Όχι, ευχαριστώ, αυτά δεν θέλω πια να τα κάνω”», εξηγεί ο ηθοποιός. Οι προσφορές ανέβαιναν διαρκώς – πρώτα στα 10, μετά στα 12 και τελικά στα 14,5 εκατομμύρια δολάρια. Όπως ομολογεί χαριτολογώντας, «ξαναδιάβασα το σενάριο – τα λόγια ήταν τα ίδια… απλώς καλύτερα πληρωμένα». Τελικά, η απόφασή του παρέμεινε σταθερή.

Η στρατηγική απόρριψη και το μήνυμα στο Χόλιγουντ

Ο σταρ περιγράφει ότι η επιμονή του να λέει «όχι» σε υψηλές αμοιβές δεν ήταν αποτέλεσμα παρορμητικής επιλογής, αλλά μέρος ενός καλοσχεδιασμένου πλάνου για τη δραματική στροφή στην καριέρα του. Όπως επισημαίνει: «Ήταν σαν να λένε: ‘Α, δεν αποσύρθηκε, έχει σχέδιο. Αρνήθηκε 14,5; Άρα δεν είναι πια διαθέσιμος για να τον ‘νοικιάσουν’. Αυτό τον κάνει πιο ελκυστικό’».

Μετά την τολμηρή του στάση, ο ΜακΚόναχι πρωταγωνίστησε σε πιο εξεζητημένες και κριτικά αναγνωρισμένες παραγωγές όπως τα «Killer Joe», «Magic Mike», «True Detective» και «Interstellar», επιβεβαιώνοντας πως η στροφή του απέδωσε μακροπρόθεσμα.

«Θα είχαν συμβεί όλα αυτά αν δεν είχα κάνει πίσω; Όχι, δεν θα είχαν», σημειώνει, τονίζοντας πως για τον ίδιο ήταν μονόδρομος. «Εισέπραττα ποσότητα αλλά όχι ποιότητα», συμπληρώνει, επισημαίνοντας πως χρειαζόταν «αντίσταση» για να προχωρήσει σε κάτι που τον εξέφραζε και ίσως τον φόβιζε, αλλά άνοιξε το δρόμο για ουσιαστικότερες υποκριτικές προκλήσεις.

Το νέο φιλμ και η επόμενη μέρα

Ο ΜακΚόναχι επιστρέφει στην επικαιρότητα με το νέο του φιλμ «The Lost Bus», το οποίο κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αίθουσες των ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμο στο Apple TV+ από τις 3 Οκτωβρίου, με συμπρωταγωνίστρια την Αμέρικα Φερέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

