Η Τζούλια Ρόμπερτς ξέσπασε σε δάκρυα: Αποκάλυψε ποια ηθοποιός την τρομάζει - Δεν πάει το μυαλό σας…

Η Τζούλια Ρόμπερτς (Julia Roberts) αποκάλυψε ότι υπάρχει μια ηθοποιός που την τρομάζει πολύ. Πρόκειται για την Κλόι Σεβινί (Chloe Sevigny), συμπρωταγωνίστρια της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού στην ταινία «After The Hunt». Η ηθοποιός του «Pretty Woman» περιέγραψε στο «Variety» πώς ένιωσε όταν συνάντησε για πρώτη φορά τη διάσημη Νεοϋορκέζα Κλόι. «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη και φοβισμένη για τη συνάντησή μου με την Κλόι», είπε η 57χρονη Ρόμπερτς.

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξής τους στο περιοδικό, η Κλόι Σεβινί έκανε την Τζούλια Ρόμπερτς να δακρύσει, προφανώς, από χαρά, όταν άρχισε να μιλάει για το πόσο τη θαυμάζει. Η Σεβινί ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπορώ να πω ότι όταν φύγαμε, ήθελα να δω κι άλλα πράγματα με την Τζούλια. Στο αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια της πτήσης για το σπίτι, είδα τρεις ταινίες σου. Ήθελα να δω κι άλλα! Το Notting Hill, το My Best Friend’s Wedding και δεν θυμάμαι το τρίτο. Αλλά ήμουν σαν: ‘’Θέλω ακόμα περισσότερη Τζούλια!’’». Τότε ήταν που η Ρόμπερτς, πραγματικά, δάκρυσε.

Τέλος, η Κλόι πρόσθεσε: «Θέλω να πω, ένιωσα κοντά της από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα. Αλλά μας προσκάλεσε στο σπίτι της για πρόβες και μείναμε στο παραθαλάσσιο σπίτι της. Ήταν πολύ γενναιόδωρη και φιλόξενη». Ο σκηνοθέτης της ταινίας αναφέρθηκε, επίσης, στη ζεστή φύση της Ρόμπερτς. «Πρέπει να ξέρετε κάτι για την Τζούλια. Είναι απίστευτη μαγείρισσα. Φτιάχνει καταπληκτικό σολομό, αλλά και απίστευτο ψωμί μπανάνας», είπε.

Στο «After the Hunt», η Ρόμπερτς υποδύεται την Alma Olsson, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που έρχεται αντιμέτωπη με το μυστικό παρελθόν της όταν ένας συνάδελφός της κατηγορείται ότι ξεπέρασε τα όρια με μία φοιτήτριά του. Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Henrik «Hank» Gibson, τον συνάδελφο της Αlma, ενώ η Εντεμπίρι, γνωστή από τη σειρά «The Bear», υποδύεται την Maggie Price, η οποία κάνει την καταγγελία.

Julia Roberts and Luca Guadagnino get emotional after the world premiere of their new film #AfterTheHunt in Venice and give each other a big hug pic.twitter.com/RcVGU1trAk — Deadline (@DEADLINE) August 29, 2025

Το καστ συμπληρώνουν οι Μάικλ Στούλμπαργκ, Λίο Μέχειλ, Ταντέα Γκράχαμ και Κλόι Σεβινί, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Νόρα Γκάρετ. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Γκουαντανίνο, Μπράιαν Γκρέιζερ, Τζεμπ Μπρόντι και Άλαν Μάντελμπαουμ. Η ταινία «After the Hunt» αναμένεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου, πριν την ευρεία διανομή στις 17 Οκτωβρίου.

