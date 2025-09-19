Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) δέχτηκε τα συγχαρητήρια των θαυμαστών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανάρτηση μιας φωτογραφίας χωρίς φίλτρα που έδειχνε τις φυσικές ρυτίδες της ηλικίας της. Η 52χρονη ηθοποιός πόζαρε στον φωτογραφικό φακό κρατώντας μια μικρή διαφημιστική κάρτα για τη νέα της σειρά ρούχων «Gwyn».

Πολλοί από τους 9,2 εκατ. followers της την επαίνεσαν για τη στάση της και το γεγονός ότι η ηθοποιός δημοσίευσε την πραγματική της εικόνα, χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα φίλτρο. «Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αναζωογονητική και αληθινή», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αληθινή. Επιτέλους!».

«Εντάξει, μου αρέσει πολύ αυτό το ‘’φυσιολογικό’’ πρόσωπο. Δεν έχω τίποτα εναντίον των ενέσεων, αλλά (ως μέλος της γενιάς Χ που γερνάει) το να βλέπω το πρόσωπο μιας ενήλικης γυναίκας με την αξιοπρέπεια που έχει κερδίσει είναι μια νίκη».

Μέσα από το brand της Goop προωθεί εδώ και χρόνια την ευεξία των γυναικών και τις περιφρονημένες απολαύσεις τους. Η ίδια η Γκουίνεθ Πάλτροου για χρόνια ήταν συνώνυμο της καλής, ποιοτικής ζωής, της υγιεινής διατροφής και όλων εκείνων που προσφέρουν διαύγεια και αντιγήρανση.

Φαίνεται, όμως, ότι και η Πάλτροου έχει την «ευάλωτη» πλευρά της. Και υπήρξε πριν από λίγο καιρό μια συνθήκη που την έστειλε στην κατανάλωση αλκοόλ κάθε βράδυ, για να μπορέσει να ηρεμήσει και να καταφέρει να κοιμηθεί. Το σοκαριστικό ήταν ότι η ηθοποιός είχε επίγνωση της κατάστασής της, αποκαλύπτοντας πρόσφατα ότι αντιμετώπιζε το ποτό σαν «φαρμακευτική αγωγή».

Πηγή: skai.gr

