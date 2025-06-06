Η Μαρία Μενούνος δεν παραλείπει ποτέ να αναδείξει την καταγωγή της, τιμώντας τακτικά την ελληνική της ταυτότητα μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και είναι αλήθεια ότι τη διάσημη παρουσιάστρια την ακολουθούν εκατομμύρια χρήστες από όλο τον κόσμο. Με κάθε ευκαιρία, μοιράζεται στιγμές που την «ενώνουν» με την Ελλάδα, δείχνοντας τη βαθιά της σύνδεση με τον τόπο καταγωγής της.

Αυτή τη φορά, μέσα από μια φωτεινή και αυθόρμητη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, η διάσημη παρουσιάστρια εξέφρασε τη συγκίνησή της για την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού, δίνοντας στους εκατομμύρια θαυμαστές της μια γεύση από την ανεμελιά και τη γαλήνη της Ελλάδας.

Στη λεζάντα που συνόδευσε τη δημοσίευση, έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο σαν το αίσθημα του ελληνικού ήλιου στο δέρμα σου. Ειδικά όταν φοράς κάτι που σου επιτρέπει να ανασαίνεις», αποτυπώνοντας την ξεχωριστή αίσθηση που της προσφέρει η ελληνική καλοκαιρινή εμπειρία.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες σχόλια από θαυμαστές που συμφώνησαν με τα λόγια της ή εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το πόσο αυθεντική και φωτεινή παραμένει.

Η Μαρία Μενούνος είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι είχε, σχεδόν, εγκαταλείψει την ελπίδα να γίνει μητέρα, πριν έρθει στη ζωή της η πανέμορφη κορούλα της μέσω παρένθετης μητέρας. Μάλιστα, η γνωστή παρουσιάστρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παγκρέατος μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα.

Μιλώντας για το ταξίδι της προς τη μητρότητα, η Μαρία Μενούνος παραδέχτηκε ότι ήταν «πλήρως προετοιμασμένη και συνειδητοποιημένη» να μην φέρει ποτέ στον κόσμο ένα βιολογικό παιδί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω. Ήμουν τόσο κουρασμένη και τόσο ταλαιπωρημένη. Είναι μια οικονομική και συναισθηματική εξάντληση. Αν δεν ήταν η ‘’ομάδα’’ μου, που ενώθηκε για να με βοηθήσει να βρω την παρένθετη μητέρα μέσα σε μια μέρα, δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν τώρα. Θα είχαμε χάσει τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μας... Για όποιον αγωνίζεται, θα έλεγα, παρακαλώ, κρατηθείτε και κάντε ό,τι χρειάζεται».

