Αυτά είναι τα 3 ζώδια που κρατούν το group chat ζωντανό

ι περισσότεροι άνθρωποι έχουν πολλαπλά group chats ανοιχτά ταυτόχρονα. Ίσως έχεις ένα με τις δύο κολλητές σου, ένα με συναδέλφους, ένα με την παρέα του brunch και άλλο ένα με την οικογένεια.

Μερικές φορές αυτά τα group chats είναι τόσο ενεργά που καταλήγεις να λαμβάνεις πάνω από 500 μηνύματα τη μέρα. Άλλες φορές, όμως, βασιλεύει η σιωπή. Κι ενώ κάποιοι δεν παρατηρούν καν ότι μια συνομιλία έχει “πεθάνει”, κάποια ζώδια το καταλαβαίνουν αμέσως.

Δεν είναι μόνο ότι τους αρέσει να βλέπουν την οθόνη τους να φωτίζει από ειδοποιήσεις, θέλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ζώδια του αέρα και της φωτιάς, που μπορούν να μιλούν 24/7. Αν ένα chat μείνει σιωπηλό για λίγο, θα στείλουν μήνυμα.

Κάποιοι άλλοι λυπούνται πραγματικά όταν ένα group chat αρχίζει να σβήνει. Αν έχουν περάσει εβδομάδες από τότε που κάποιος έστειλε μήνυμα στην ομάδα "Movie Night", ή μήνες από τότε που στάλθηκε TikTok στο chat των "Gossip Girlies", θα σκεφτούν ότι πρόκειται για το τέλος μιας εποχής και θα αναλάβουν δράση. Ορίστε, λοιπόν, τα τρία ζώδια που μπορείς πάντα να εμπιστευτείς για να κρατήσουν το group chat ζωντανό:

Δίδυμοι

Κοινωνικοί και γεμάτοι ενέργεια, οι Δίδυμοι κυκλοφορούν με το κινητό στο χέρι. Αυτό το ζώδιο του αέρα, κυβερνώμενο από τον επικοινωνιακό Ερμή, θέλει να είναι διαρκώς σε επαφή με όλους, και πιστεύει ότι τα group chats είναι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχει αυτό.

Με έναν νου που τρέχει συνεχώς, λατρεύουν τη δυναμική των ομαδικών συνομιλιών, όπου όλοι μιλούν ταυτόχρονα, και δεν αγχώνονται καθόλου όταν βλέπουν 50 ειδοποιήσεις. Γι’ αυτό και αντιλαμβάνονται πρώτοι πότε το chat πάει να σβήσει. Αν βαρεθούν, έστω και για πέντε δευτερόλεπτα, θα στείλουν μήνυμα για να το ξαναζωντανέψουν.

Οι Δίδυμοι κρατούν τα chats ζωντανά γιατί έχουν πάντα κάτι να πουν. Θα στείλουν μήνυμα μόλις ξυπνήσουν, θα μοιραστούν σκέψεις μέσα στη μέρα, και θα στείλουν TikTok στις 1 το πρωί όταν όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Αν έχεις Δίδυμο στην ομάδα σου, να ξέρεις ότι το chat δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ.

Παρθένος

Οι Παρθένοι απολαμβάνουν τον τρόπο που τα chats κρατούν οργανωμένες τις διάφορες παρέες τους. Ως αναλυτικό ζώδιο της γης, επίσης κυβερνώμενο από τον Ερμή, τσεκάρουν συστηματικά τις λίστες συνομιλιών τους και φροντίζουν να επικοινωνούν με όλους.

Μπορεί να στείλουν μήνυμα στο chat της "Taco Tuesday" για να ρωτήσουν αν οι φίλοι τους είναι ελεύθεροι στις 6 μ.μ., και μετά να μπουν στην ομάδα των συμφοιτητών για να προτείνουν το ετήσιο καλοκαιρινό ταξίδι στην παραλία. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να είναι οι πρώτοι που στέλνουν μήνυμα μετά από μήνες, ίσα-ίσα, το θεωρούν καθήκον τους.

Οι Παρθένοι είναι πιστοί και τους κάνει να νιώθουν καλά το να κρατούν όλους κοντά. Το group chat είναι ένας πρακτικός, απλός τρόπος να διατηρούν φιλίες που αλλιώς θα χάνονταν, οπότε παίρνουν την πρωτοβουλία να το κρατήσουν ζωντανό.

Τοξότης

Ενώ πολλά ζώδια του νερού κρυφά ανακουφίζονται όταν ένα group chat “πεθαίνει”, γιατί νιώθουν πιεσμένα από τα συνεχή μηνύματα, μπορείς πάντα να βασίζεσαι σε αυτό το ζώδιο της φωτιάς για να στείλει μήνυμα. Για τους Τοξότες, 24 ώρες χωρίς να έχουν μιλήσει με όλους τους φίλους τους είναι υπερβολικά πολλές.

Ως γενναιόδωρο και ζεστό ζώδιο, κυβερνώμενο από τον αισιόδοξο Δία, οι Τοξότες έχουν την ενέργεια και την ικανότητα να κρατούν ζωντανά πολλαπλά chats για χρόνια. Αν δουν ότι μια συζήτηση σβήνει, θα τη ζωντανέψουν με το χιούμορ και το πνεύμα τους.

Αν βαρεθούν, μπορεί να σκρολάρουν μέχρι το τέλος της λίστας μηνυμάτων, να βρουν ένα ξεχασμένο chat από πέρυσι, και να στείλουν απλά “γεια σας”. Δεν φοβούνται να κάνουν το πρώτο βήμα. Έτσι διατηρούν φιλίες για χρόνια και γι’ αυτό πάντα φαίνονται να έχουν κάτι συναρπαστικό στο πρόγραμμά τους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.