Η Jennie Garth έδειξε το γυμνασμένο σώμα της στην πρώτη της φωτογράφιση με εσώρουχα. Η 53χρονη ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» δημοσίευσε στο Instagram τις φωτογραφίες για να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της.

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έκανα την πρώτη μου φωτογράφιση εσωρούχων στα 53 μου, αλλά να ‘μαστε!», έγραψε η παρουσιάστρια του podcast «I Choose Me» στην ανάρτησή της. «Και ποτέ δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή άνεση με το σώμα μου», ανέφερε η ίδια.

Η μητέρα τριών παιδιών ανέφερε, επίσης, ότι είναι περήφανη που συμμετέχει στην καμπάνια συγκεκριμένης μάρκας εσωρούχων. «Είμαι περήφανη που είμαι μέρος αυτής της στιγμής, όχι μόνο επειδή είναι η πρώτη φορά για μένα, αλλά επειδή είναι με μια μάρκα που υποστηρίζει πραγματικά τις γυναίκες σε κάθε φάση της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της εμμηνόπαυσης», πρόσθεσε η Garth.

Για την ηθοποιό αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή, καθώς αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι «παλεύει» με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

«Το πρόγραμμα των ταξιδιών και της δουλειάς μου, ο πόνος στο σώμα μου, για να μην αναφέρω ότι η εμμηνόπαυση είναι ένα καθημερινό ναρκοπέδιο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά», είχε αποκαλύψει η ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Garth παραδέχτηκε επίσης ότι συμβαίνουν τόσα πολλά μέσα της, που πολλές φορές αδυνατεί να το διαχειριστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.