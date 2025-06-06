Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Jennie Garth: Οι σέξι πόζες με εσώρουχα στα 53 της: Ποτέ δεν ένιωσα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (φωτό)

Για την ηθοποιό αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή, καθώς αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι «παλεύει» με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης

Jennie Garth

Η Jennie Garth έδειξε το γυμνασμένο σώμα της στην πρώτη της φωτογράφιση με εσώρουχα. Η 53χρονη ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» δημοσίευσε στο Instagram τις φωτογραφίες για να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της. 

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έκανα την πρώτη μου φωτογράφιση εσωρούχων στα 53 μου, αλλά να ‘μαστε!», έγραψε η παρουσιάστρια του podcast «I Choose Me» στην ανάρτησή της. «Και ποτέ δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ή άνεση με το σώμα μου», ανέφερε η ίδια. 

Jennie Garth 

Η μητέρα τριών παιδιών ανέφερε, επίσης, ότι είναι περήφανη που συμμετέχει στην καμπάνια συγκεκριμένης μάρκας εσωρούχων. «Είμαι περήφανη που είμαι μέρος αυτής της στιγμής, όχι μόνο επειδή είναι η πρώτη φορά για μένα, αλλά επειδή είναι με μια μάρκα που υποστηρίζει πραγματικά τις γυναίκες σε κάθε φάση της ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της εμμηνόπαυσης», πρόσθεσε η Garth. 

Jennie Garth 

Για την ηθοποιό αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή, καθώς αυτό έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι «παλεύει» με τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης.

Jennie Garth

Jennie Garth

«Το πρόγραμμα των ταξιδιών και της δουλειάς μου, ο πόνος στο σώμα μου, για να μην αναφέρω ότι η εμμηνόπαυση είναι ένα καθημερινό ναρκοπέδιο, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά», είχε αποκαλύψει η ηθοποιός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Garth παραδέχτηκε επίσης ότι συμβαίνουν τόσα πολλά μέσα της, που πολλές φορές αδυνατεί να το διαχειριστεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennie 🤍 (@jenniegarth)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Jennie Garth
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark