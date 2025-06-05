Το TikTok ζήτησε από την Kylie Jenner λεπτομέρειες για την αυξητική στήθους. Και εκείνη απάντησε!

Όταν μία χρήστρια του TikTok ανέβασε βίντεο, σχεδόν εκλιπαρώντας την Kylie Jenner να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες για την αυξητική στήθους που έχει κάνει, κανείς δεν περίμενε ότι η σταρ θα απαντούσε, αλλά το έκανε!

Η YouTuber Rachel Leary δημοσίευσε ένα βίντεο απευθυνόμενο στην Jenner, ελπίζοντας κάπως ότι εκείνη θα το δει και θα «αποκαλύψει τα μυστικά» της.

«Κορίτσι, μπορείς να μας πεις τι ακριβώς ζήτησες όταν έκανες το στήθος σου;», ρωτά η Leary. «Για μένα, έχεις αυτό που ψάχνω, είναι η πιο τέλεια, φυσική εμφάνιση στήθους που έχω δει. Ξέρω ότι έχεις μιλήσει σχετικά ανοιχτά ότι έχεις κάνει επέμβαση».

Η Leary ήθελε να μάθει τι είδους εμφυτεύματα επέλεξε η Jenner: teardrop; high profile; κάτω από τον μυ; πάνω από τον μυ;

