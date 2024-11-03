Η Μάργκοτ Ρόμπι έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Τομ Άκερλεϊ. Η 34χρονη Αυστραλή ηθοποιός γέννησε πριν από δύο εβδομάδες, στις 17 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την ημερομηνία τοκετού, αλλά όλα πήγαν εξαιρετικά.

Οι φίλοι και η οικογένεια του ζευγαριού κράτησαν κρυφή την είδηση για την έλευση του μωρού, προκειμένου να διαφυλάξουν την ιδιωτικότητα της ηθοποιού και του Τομ Άκερλεϊ. Αυτό θα είναι το 12ο εγγόνι για τα πεθερικά της Margot Robbie, που ζουν ακόμα στο Surrey, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο σύζυγός της. Τα νέα για τον ερχομό του μωρού έρχονται λίγες μέρες αφότου ο Τομ, 34 ετών, εθεάθη να αγοράζει πάνες κοντά στο σπίτι τους.

Margot Robbie gives birth! Barbie star, 34, delivers healthy baby boy as husband Tom is pictured stocking up on nappies and booze https://t.co/nA0BDnPuhm pic.twitter.com/KzaGwxTRH9 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2024

Η σταρ της «Barbie» εργαζόταν καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της σε διάφορα πρότζεκτ, ενώ έκανε τις απαραίτητες επισκέψεις στο νοσοκομείο. Η ηθοποιός προετοιμάζονταν για τον ερχομό του μωρού της. «Η Μάργκοτ ανυπομονεί να γίνει μαμά», ανέφερε το «People». Σύμφωνα με το περιοδικό, η ηθοποιός και ο σύζυγός της ήθελαν να γίνουν γονείς και είναι ευτυχισμένοι. Η εγκυμοσύνη της ηθοποιού έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο και το ζευγάρι απόλαυσε ένα ρομαντικό «babymoon» στη Σαρδηνία της Ιταλίας, στα τέλη Αυγούστου.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014, παντρεύτηκε το 2016 και οι δυο τους είναι συμπαραγωγοί σε πολλές ταινίες μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, LuckyCap Entertainment.

Margot Robbie is pregnant! The Barbie star, 34, is expecting her first child with husband Tom Ackerley https://t.co/nhiur8WZJg — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 7, 2024

«Απολάμβανα να είμαι μόνη. Η ιδέα των σχέσεων με έκανε να θέλω να κάνω εμετό», είχε δηλώσει η ηθοποιός. «Και τότε με πλησίασε ο μετέπειτα σύζυγός μου. Ήμασταν φίλοι για πολύ καιρό. Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του, αλλά σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα με αγαπούσε και αυτός. Έλεγα στον εαυτό μου: ‘’Μην είσαι χαζή και μην του πεις ότι σου αρέσει’’. Και τότε συνέβη…».



Πηγή: skai.gr

