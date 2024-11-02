Megan Thee Stallion: Το ανελέητο bullying από τα τρολ του διαδικτύου και η εκδίκησή της

Εδώ και χρόνια, η Megan Thee Stallion δέχεται τρομερό bullying από τα τρολ του διαδικτύου που προσπαθούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την αφήγησή της για τους πυροβολισμούς του 2020, οι οποίοι, όπως είπε, την άφησαν με θραύσματα σφαίρας στα πόδια και άγχος. Τώρα, με τον Tory Lanez στη φυλακή και την παραπληροφόρηση να συνεχίζει να κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βραβευμένη με Grammy ράπερ αντεπιτίθεται στην οθόνη και στο δικαστήριο.

Το νέο ντοκιμαντέρ της, «In Her Words», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, έγινε γρήγορα μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες στο Prime Video. Η ταινία κυκλοφόρησε την ίδια εβδομάδα που κατέθεσε μήνυση εναντίον μιας YouTuber, την οποία κατηγορεί ότι είπε ψέματα για εκείνη, την παρακολουθούσε στον κυβερνοχώρο και διέδωσε ένα ψεύτικο πορνογραφικό βίντεο για εκείνη.

«Υπάρχουν πολλές γυναίκες που περνούν πράγματα και νιώθουν ότι κανείς δεν θα τις πιστέψει και ότι κανείς δεν θα ενδιαφερθεί, οπότε δεν θέλουν να αγωνιστούν και δεν θέλουν να μιλήσουν», δήλωσε η Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ. «Αλλά εγώ θέλω να είμαι δυνατή, γιατί γνωρίζω ότι κάποιος, κάπου περνάει κάτι παρόμοιο».

Μέσα από το, σχεδόν, δίωρο ντοκιμαντέρ, η Megan επανεξετάζει τις αντιδράσεις που αντιμετώπισε μετά τον πυροβολισμό της από τον Lanez κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο Λος Άντζελες. Η ίδια δήλωσε ότι έγινε φίλη με τον Lanez μετά τον θάνατο της μητέρας της το 2019, καθώς αναζητούσε φίλους που θα μπορούσαν να την υποστηρίξουν, ενώ η καριέρα της ήταν σε άνοδο. Ήταν ράπερ και τραγουδιστής που είχε χάσει και αυτός τη μητέρα του.

Η Megan, ο Lanez και η μακροχρόνια φίλη της, Kelsey Harris, τσακώθηκαν πηγαίνοντας σπίτι από ένα πάρτι στις 12 Ιουλίου 2020. Ο προσβεβλημένος Lanez είπε στη Megan να «χορέψει» πριν πυροβολήσει στα πόδια της.

Η Megan -που αγκαλιάζει τη σεξουαλικότητα στην τέχνη της, με εμφανίσεις twerking και επιτυχίες όπως το «WAP»- έχει αντιμετωπίσει μισογυνιστικές επιθέσεις και τρολ πολύ πριν από τους πυροβολισμούς. Εκτός από το ότι η ίδια -αρχικά- παραπλάνησε την αστυνομία, είχε αρνηθεί ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον Lanez, για να καταθέσει αργότερα στο δικαστήριο ότι οι δυο τους είχαν σεξουαλική σχέση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα πήγε σε κέντρο ψυχικής υγείας, αφού ήταν κλινήρης για τρεις ημέρες και είχε σκέψεις αυτοκτονίας: «Δεν ένιωθα ότι άξιζα και δεν ένιωθα ότι η ζωή μου είχε κάποια αξία», λέει στο ντοκιμαντέρ της. Η συνέχεια επί της οθόνης…

Πηγή: skai.gr

