Η Rita Ora «ανέβασε» τη θερμοκρασία στα ύψη, αφού η ίδια εμφανίστηκε τόπλες σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 33χρονη τραγουδίστρια του «How To Be Lonely» φωτογραφήθηκε με σκούρα μαύρη περούκα, καλύπτοντας το στήθος της κι ενώ έβγαζε μια selfie στον καθρέφτη.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα μας έδειξε για πολλοστή φορά την καλλίγραμμη σιλουέτα της και τα τατουάζ στον καρπό της. «Πώς να είσαι goth από την @tishweinstock Προσπαθώ…», έγραψε η Ora στην ανάρτησή της. Η Rita και ο σύζυγός της, Taika Waititi, γιόρτασαν με άλλους διάσημους φίλους τους στο πάρτι των Vas J Morgan και Michael Braun για το Halloween, στο Δυτικό Χόλιγουντ. Στο ίδιο πάρτι ήταν και οι Paris Hilton, Rebel Wilson με τη σύζυγό της κ. ά.

Η Rita Ora μεταμφιέστηκε σε Catherine Zeta-Jones από την ταινία «Η Μάσκα του Ζορό», ενώ ο σύζυγός ήταν, φυσικά, ο μασκοφόρος εκδικητής Ζορό. Στους καλεσμένους ήταν επίσης οι Kaia Gerber, Hailey Bieber και Cara Delevingne.

