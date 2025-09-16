Κέιτι Πέρι-Τζάστιν Τριντό: Μας έχουν μπερδέψει - Φλερτάρουν, φιλιούνται, αγκαλιάζονται αλλά διακριτικά…

Έχουν περάσει μήνες από τότε που η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πυροδότησαν φήμες για σχέση. Οι δύο έγιναν πρωτοσέλιδο μετά το δείπνο τους στο εστιατόριο «Le Violon», στο Μόντρεαλ. Ωστόσο, δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη τις φήμες για ρομαντική σχέση. Τώρα, σύμφωνα με μια πηγή, η καλλιτέχνιδα και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά επιθυμούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «US Weekly», η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έχουν κρυφή σχέση για να διατηρήσουν την ιδιωτικότητα της σχέσης τους. Μια πηγή ανέφερε ότι το ζευγάρι «αποφάσισε να είναι πολύ πιο διακριτικό σχετικά με αυτό». Πρόσθεσε ότι οι δύο «εξακολουθούν να μιλάνε και ενδιαφέρονται πολύ ο ένας για τον άλλον». Ωστόσο, μια δεύτερη πηγή αποκάλυψε ότι η σχέση «δεν είναι σοβαρή», καθώς η σταρ είναι «εξαιρετικά απασχολημένη αυτή τη στιγμή» με την περιοδεία της «Lifetimes Tour». Η πηγή είπε, επίσης, στο περιοδικό ότι ο πολιτικός «έχει κάνει σχέδια να τη δει όταν θα έχει ελεύθερο χρόνο σε μερικές εβδομάδες, επιστρέφοντας από την περιοδεία της στη Βραζιλία».

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Προηγουμένως, μια καναδική πηγή είχε πει στο «People» ότι οι δυο τους μοιράζονται μια έλξη. Η πηγή συνέχισε: «Ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον, αλλά θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να δούμε πού θα καταλήξει αυτό». Ωστόσο, οι «προσωπικές ευθύνες του ζευγαριού θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη σχέση να προχωρήσει πιο αργά από ότι θα έπρεπε». Παρ’ όλα αυτά, «υπάρχουν τρόποι να βλέπουν ο ένας τον άλλον και να εκπληρώνουν παράλληλα τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις».

Nearly two months after their head-turning dinner date, Katy Perry and Justin Trudeau are still quietly seeing each other, multiple sources exclusively tell Us Weekly. https://t.co/wf6pm7Anwp — Us Weekly (@usweekly) September 15, 2025

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τη σχέση της με τον πολιτικό λίγο μετά τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την πεντάχρονη κόρη τους, Ντέιζι. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω των εκπροσώπων του. «Ο Ορλάντο και η Κέιτι έχουν αλλάξει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες και εστιάζουν στην συν-ανατροφή της κόρης τους. Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι -και πάντα θα είναι- να μεγαλώσουν την κόρη τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

