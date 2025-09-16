Οι Clipse γράφουν ιστορία ως το πρώτο hip-hop συγκρότημα που εμφανίστηκε στο Βατικανό

Το ιστορικό ραπ ντουέτο Clipse έγινε το πρώτο συγκρότημα της hip-hop σκηνής που εμφανίστηκε ποτέ στο Βατικανό, σημειώνοντας μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το είδος.

Οι αδερφοί Pusha T και Malice, μαζί με τον βραβευμένο Τζον Λέτζεντ και τη διάσημη χορωδία γκόσπελ Voices of Fire, ερμήνευσαν ζωντανά την επιτυχία «The Birds Don’t Sing». Το τραγούδι προέρχεται από το πρόσφατο άλμπουμ τους «Let God Sort Em Out», που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και αποτελεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά από το 2009.

Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό κοινό 250.000 ανθρώπων, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, οι Clipse συμμετείχαν στη συναυλία «Grace For The World». Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τον Φαρέλ Γουίλιαμς, με αφορμή τον εορτασμό του Ιωβηλαίου Έτους 2025 αλλά και την ολοκλήρωση της τρίτης ετήσιας Παγκόσμιας Συνάντησης για την Ανθρώπινη Αδελφότητα.

Συνεργασία κορυφαίων καλλιτεχνών στη σκηνή του Βατικανού

Στην ηχογράφηση του «The Birds Don’t Sing» συμμετείχαν επίσης η χορωδία Voices of Fire και ο Τζον Λέτζεντ, ενώ τη σύνθεση υπογράφουν ο Φαρέλ Γουίλιαμς και ο θρυλικός Στίβι Γουόντερ. Το τραγούδι αναφέρεται στη δύσκολη περίοδο απώλειας που βίωσαν οι Pusha T και Malice, χάνοντας και τους δύο γονείς τους εντός τεσσάρων μηνών, από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022. Στο κομμάτι ξεχωρίζει το πιάνο του Στίβι Γουόντερ.

Η εκδήλωση, με επιμελητές τον Φαρέλ Γουίλιαμς και τον Αντρέα Μποτσέλι, αποτέλεσε το αποκορύφωμα της παγκόσμιας πρωτοβουλίας για την ανθρώπινη αδελφότητα, δίνοντας έμφαση στην ενότητα, την αξιοπρέπεια και την ειρήνη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη σκηνή ανέβηκε και η βραβευμένη Τζένιφερ Χάντσον, που μοιράστηκε ένα μοναδικό ντουέτο με τον Αντρέα Μποτσέλι, χαρίζοντας στο κοινό μία συγκινητική ερμηνεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

