Μαντόνα: Θέλει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο νέο της άλμπουμ – 23 χρόνια μετά το φιλί

Η Μαντόνα φέρεται να έχει προσεγγίσει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς για μια πιθανή συνεργασία στο νέο της άλμπουμ, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η «βασίλισσα της ποπ» επικοινώνησε με την «πριγκίπισσα της ποπ», με την ελπίδα να συνεργαστούν ξανά στο στούντιο και να δημιουργήσουν νέο υλικό μαζί.

Μια τέτοια συνεργασία θα είχε ιδιαίτερη σημασία για τη μουσική βιομηχανία, καθώς θα σηματοδοτούσε την επανένωση των μεγαλύτερων ονομάτων της ποπ σκηνής, 23 χρόνια μετά το θρυλικό φιλί τους στα MTV Video Music Awards και τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Me Against The Music».

Η Μαντόνα αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω στο νέο της άλμπουμ, το οποίο θα αποτελέσει τη συνέχεια του «Madame X» του 2019 και αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά. Πηγές αναφέρουν ότι πιστεύει πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς θα μπορούσε να προσθέσει μια μοναδική δυναμική στο project, ωστόσο μέχρι στιγμής η ίδια εμφανίζεται διστακτική.

Όπως δήλωσε πηγή στη «The Sun»: «Η Μαντόνα θεωρεί την Μπρίτνεϊ όχι μόνο εξαιρετική καλλιτέχνιδα αλλά και υπέροχο άνθρωπο. Στο παρελθόν είχαν περάσει πολύ καλά δουλεύοντας μαζί και είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η Μαντόνα αισθάνεται μια ιδιαίτερη σύνδεση με τη Σπίαρς και την έχει στηρίξει δημόσια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία η τραγουδίστρια έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω προσωπικών δυσκολιών.

Από την πλευρά της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια επιστροφή στη μουσική, αν και το 2022 σημείωσε επιτυχία με το τραγούδι «Hold Me Closer», σε συνεργασία με τον Έλτον Τζον, μετά το τέλος της πολυσυζητημένης 13ετούς κηδεμονίας της.

Παράλληλα, η Μαντόνα επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον χώρο της υποκριτικής. Πρόσφατα βρέθηκε στη Βενετία για τα γυρίσματα της σειράς «The Studio» του Apple TV, όπου θα υποδυθεί τον εαυτό της σε μια ιστορία εμπνευσμένη από τη δημιουργία της βιογραφικής της ταινίας, η οποία τελικά δεν προχώρησε.

Madonna returns to acting as she's spotted on set of 'The Studio' season 2 in Venice, Italy 🎬🇮🇹 pic.twitter.com/i5ZME2DmQl — Splash News (@SplashNews) March 18, 2026

Στη σειρά συμμετέχει και η Τζούλια Γκάρνερ, με την οποία η Μαντόνα αναβίωσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της καριέρας της, αναπαράγοντας τη σκηνή με τη γόνδολα από το «Like a Virgin».

Η επιστροφή της στην υποκριτική σηματοδοτεί την πρώτη της σημαντική παρουσία στην οθόνη μετά από περίπου δύο δεκαετίες, με την τελευταία της μεγάλη δουλειά να είναι η συμμετοχή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Arthur and the Invisibles» το 2006.

Πηγή: skai.gr

