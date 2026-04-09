Μπραντ Πιτ-Αντζελίνα Τζολί: Στα άκρα ο πόλεμος για το οινοποιείο των 164 εκατ. δολαρίων

Σε νέα φάση έντασης φαίνεται να περνά η πολύχρονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί, με φόντο το γαλλικό οινοποιείο Château Miraval αξίας 164 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 62χρονος σταρ επιθυμεί να δοθεί τέλος στην υπόθεση το συντομότερο δυνατόν, αντιδρώντας στην προσπάθεια της πρώην συζύγου του να μετατεθεί η ημερομηνία της δίκης για αργότερα μέσα στο 2027. Αν και ο ίδιος εμφανίζεται διατεθειμένος να αποδεχτεί μια μικρή καθυστέρηση, απορρίπτει το ενδεχόμενο σημαντικής αναβολής, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα επηρεάζει τόσο την προσωπική του ζωή όσο και τη λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται διεθνή μέσα, ο Πιτ υποστηρίζει ότι η διαμάχη έχει «παγώσει» την επιχειρηματική δραστηριότητα του οινοποιείου, ενώ εμποδίζει και τον ίδιο να απολαμβάνει το ακίνητό του στη Γαλλία. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η Τζολί δεν έχει βάσιμους λόγους να ζητά περαιτέρω καθυστέρηση.

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί αποδίδει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης στον ίδιο τον Πιτ, υποστηρίζοντας ότι η αγωγή του περιλαμβάνει σύνθετα ζητήματα και μάρτυρες από το εξωτερικό, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση εκδίκαση. Επιπλέον, αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι ο πρώην σύζυγός της επηρεάζεται στην καθημερινότητά του, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το ακίνητο.

Η διαμάχη μεταξύ των δύο ξεκίνησε το 2022, όταν ο Πιτ κατέθεσε αγωγή εναντίον της Τζολί, κατηγορώντας την ότι πούλησε το μερίδιό της στο οινοποιείο το 2021 έναντι 67 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς τη συγκατάθεσή του, παραβιάζοντας -όπως υποστηρίζει- μεταξύ τους συμφωνία.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φαίνεται να διαδραματίζει και ο Ρώσος επιχειρηματίας Γιούρι Σέφλερ, στον οποίο πωλήθηκε το μερίδιο της Τζολί. Ο Πιτ ζητά να καταθέσει, υποστηρίζοντας ότι είχε ενεργό ρόλο στη συμφωνία, ενώ ο ίδιος φέρεται να αντιτίθεται, επικαλούμενος τη διαμονή του εκτός ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο ηθοποιός έχει σημειώσει ορισμένες νομικές νίκες, με δικαστικές αποφάσεις να υποχρεώνουν την Τζολί να παραδώσει σειρά εγγράφων και επικοινωνιών που σχετίζονται με την πώληση του μεριδίου της. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2025, δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάνθηκε υπέρ του Πιτ, ζητώντας την παράδοση 22 εγγράφων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς το πρώην ζευγάρι, που χώρισε το 2016 μετά από 12 χρόνια σχέσης και δύο χρόνια γάμου, φαίνεται αποφασισμένο να φτάσει στα άκρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο παλιές διαφωνίες και προσωπικές αιχμές. Η δίκη έχει προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου 2027, ενώ έχει οριστεί και διαδικασία διαμεσολάβησης για τον Οκτώβριο του 2026.

Πηγή: skai.gr

