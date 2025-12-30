Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποκάλυψε στο podcast «SmartLess», που παρουσιάζουν οι Τζέισον Μπέιτμαν και Γουίλ Άρνετ, ότι παρόλο που αγαπά τους θαυμαστές του, προτιμά να κρατούν αποστάσεις όταν περνά χρόνο με την οικογένειά του.

«Μην με πλησιάζετε όταν είμαι στο τραπέζι και τρώω. Δεν μου αρέσει αυτό. Μην με πλησιάζετε όταν είμαι με τα παιδιά μου», είπε ο 45χρονος ηθοποιός, που έχει δύο μικρά παιδιά, την Ντακότα, 4 ετών, και τον Κάρσον, 3 ετών, με την ηθοποιό Μπρέντα Σονγκ.

Ο Κάλκιν τόνισε επίσης ότι οι θαυμαστές «σε καμία περίπτωση» δεν θα πρέπει να τον ακολουθούν στην τουαλέτα.

Ο πρωταγωνιστής του «Μόνος στο Σπίτι» είπε ότι άρχισε να θέτει αυτά τα όρια όταν συνειδητοποίησε πως τελικά ο ίδιος ελέγχει τις αλληλεπιδράσεις του με τους θαυμαστές εκτός επίσημων δημόσιων εμφανίσεων.

«Συνειδητοποίησα ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για το κοινωνικό συμβόλαιο», είπε ο Κάλκιν. «Εγώ είμαι υπεύθυνος για την αλληλεπίδραση. Μπορώ να καθοδηγήσω αυτή την αλληλεπίδραση».

Ο Κάλκιν ξεκίνησε την καριέρα του στο Χόλιγουντ ως παιδί στα τέλη της δεκαετίας του ’80, όμως η φήμη του εκτοξεύθηκε πραγματικά το 1990 με το «Μόνος στο Σπίτι», που τον καθιέρωσε ως παγκοσμίως γνωστό όνομα.

Ωστόσο, μόλις στα 14 του χρόνια και μετά από επιτυχίες όπως το «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», το «My Girl» και το «Richie Rich», ο Κάλκιν άρχισε να φρενάρει την καριέρα του στην υποκριτική, τη στιγμή που η φήμη του βρισκόταν στο απόγειο. Όταν ρωτήθηκε αν σκέφτηκε ποτέ να πάει στο πανεπιστήμιο εκείνη την περίοδο, ο Κάλκιν είπε ότι «δεν έβλεπε ιδιαίτερο νόημα στο να πάρει ένα πτυχίο γενικά».

«Αν ήθελα να σπουδάσω αγγλική λογοτεχνία ή κάτι τέτοιο, ναι, αυτό θα είχε νόημα», είπε. «Αλλά δεν είχα απαραίτητα, δεν είχα αυτό το “γονίδιο” μέσα μου». Ο Κάλκιν ανέφερε ότι πέρασε χρόνια προσπαθώντας να καταλάβει τι ήθελε να κάνει, και τελικά μετακόμισε στο Λονδίνο γύρω στα 20 του, όπου άρχισε να παίζει σε ένα θεατρικό έργο πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Mythical Kitchen», ο πρωταγωνιστής του «Richie Rich» εξήγησε περαιτέρω γιατί απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ.

«Αυτό που ήθελα ήταν να είμαι με ανθρώπους της ηλικίας μου», είπε ο Κάλκιν. «Πολλά από αυτά που έκανα ως παιδί, δεν ήταν δουλειές με σύνολα. Ήμουν μόνο εγώ».

«Ήθελα να βγαίνω. Ήθελα να βγαίνω με κορίτσια. Ήθελα να κάνω παρέα με ανθρώπους της ηλικίας μου. Ήθελα να πηγαίνω σε πάρτι», πρόσθεσε. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μπαρ μιτσβά έχασα».

Ο Κάλκιν είπε ότι μπήκε στην υποκριτική σχεδόν κατά τύχη, απλώς ακολουθώντας τον πατέρα του, Κιτ Κάλκιν, όταν πήγαινε τα μεγαλύτερα αδέλφια του για φωτογραφίες (headshots).

«Η μαμά μου απλώς ήθελε ένα διάλειμμα και είπε: “Πάρε και τον Μακ μαζί σου”», θυμήθηκε. «Από την αρχή, πρώτη οντισιόν, έκλεισα δουλειά, ξανά και ξανά».

«Αυτή δεν είναι μια δουλειά που εγώ αναζήτησα», πρόσθεσε ο Κάλκιν. «Με βρήκε εκείνη. Και αυτός είναι ο λόγος που τελικά επέστρεψα σε αυτήν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.