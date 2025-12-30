Σε άψογη (και για πολλούς ζηλευτή) κατάσταση διατηρείται ο μέγκα – σταρ Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams), σύμφωνα μία φωτογραφία που τράβηξε και ανέβασε στα social media σύζυγός του, Άιντα Φιλντς.

Ο 51χρονος τραγουδιστής ποζάρει σε μία παραλία χωρίς μπλούζα, μόνο με το μαγιό του, επιδεικνύοντας υπερήφανος και χαμογελαστός το γυμνασμένο σώμα του και τα τατουάζ του.

Ο σταρ εδώ και χρόνια δίνη μάχη με τη «σωματική δυσμορφία»- μια ψυχική πάθηση όπου ένα άτομο ανησυχεί μανιωδώς για ατέλειες στην εμφάνισή του.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, με τη βοήθεια ενέσεων απώλειας βάρους, έχει χάσει αρκετά κιλά τα τελευταία χρόνια, ενώ ακολουθεί αυστηρή διατροφή και πρόγραμμα γυμναστικής.

Ο πρώην σταρ των Take That έχει ομολογήσει ότι έχει «εθιστική φύση» και δυσκολεύεται με την πρόσληψη ζάχαρης και την κατανάλωση υγιεινών τροφών, ενώ το 2013 είχε χλευάσει τη διατροφή του με το τραγούδι "No One Likes A Fat Pop Star".

Πηγή: skai.gr

