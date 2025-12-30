«Μόλις έφαγα ένα κρουασάν. Και το έφαγα ολόκληρο», αναφέρει η Oprah Winfrey περιγράφοντας το πρωινό της. Πριν από λίγο καιρό, όπως εξηγεί, μια «βουτυράτη απόλαυση» θα κατέληγε να ήταν εμμονή όλη μέρα.

«Σκεφτόμουν, "Πόσες θερμίδες έχει αυτό το κρουασάν; Πόσο καιρό θα μου πάρει για να το χωνέψω; Αν φάω το κρουασάν, δεν θα μπορώ να φάω δείπνο". Θα σκεφτόμουν ακόμα αυτό το καταραμένο κρουασάν!» Σήμερα το πρωί, ωστόσο, είναι ευτυχώς ατάραχη: «Δεν ένιωσα τίποτα. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, "Πρέπει να καθαρίσω αυτά τα ψίχουλα"».

Η ασήμαντη πληροφορία για το πρωινό της αποτελεί για την ίδια μια σημαντική αλλαγή. Σύμφωνα με το people.com η Oprah Winfrey πριν από δυόμισι χρόνια άρχισε να χρησιμοποιεί ένα φάρμακο απώλειας βάρους GLP-1. Άρχισε να παίρνει το φάρμακο μετά από μια στιγμή που κατάλαβε ότι πάσχει από παχυσαρκία - και ότι δεν μπορεί να την καταπολεμήσει χωρίς βοήθεια. «Νόμιζα ότι ήταν θέμα πειθαρχίας και θέλησης. Αλλά σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου», λέει η Winfrey, η οποία μοιράζεται το ταξίδι της σε ένα νέο βιβλίο με την ειδικό σε θέματα παχυσαρκίας, Δρ. Ania M. Jastreboff, με τίτλο Enough: Your Health, Your Weight and What It's Like to Be Free, που κυκλοφορεί στις 13 Ιανουαρίου. «Νιώθω πιο ζωντανή και πιο δυναμική από ποτέ».

Η νέα της οπτική -και η φαρμακευτική αγωγή- έχουν μεταμορφώσει εντελώς τη ζωή της, λέει. Καθώς πλησιάζει τα 72α γενέθλιά της στις 29 Ιανουαρίου, η Winfrey ενώ πριν έβλεπε την άσκηση ως τιμωρία, πλέον κάνει ευχάριστα «side plank και deadlift». Έχει επίσης σταματήσει να πίνει αλκοόλ (κάποτε, «θα μπορούσα να πιω περισσότερο από όλους στο τραπέζι», σημειώνει γελώντας) και δηλώνει έκπληκτη που είναι ικανοποιημένη αφού θα έχει φάει. «Δεν τιμωρώ συνεχώς τον εαυτό μου», λέει. «Δύσκολα αναγνωρίζω τη γυναίκα που έχω γίνει. Αλλά είναι μια ευτυχισμένη γυναίκα».

Το βάρος της Winfrey αποτελεί αντικείμενο δημόσιας περιέργειας -και θέμα συζήτησης για τα ταμπλόιντ- για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, από τότε που πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά ''The Color Purple'' το 1985 και την ομώνυμη εκπομπή της σε εθνικό επίπεδο την επόμενη χρονιά.

Μερικοί από τους πιο σκληρούς τίτλους είναι ακόμα στο μυαλό της: «Oprah—Πιο χοντρή από ποτέ»· «Η Oprah προειδοποίησε: "Διάτα ή θάνατος"». Τα σκαμπανεβάσματά της ήταν ένα συνηθισμένο θέμα στις βραδινές εκπομπές, ξεκινώντας με την πρώτη της εμφάνιση στο The Tonight Show το 1985, όταν η παρουσιάστρια Joan Rivers την παρότρυνε να συμφωνήσει στο να χάσει 7,5 κιλά, όπως μεταδίδει το People.

Καθώς έχτιζε μια αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης και γινόταν σταρ, η Winfrey ήξερε ότι υπήρχε μια πτυχή της ζωής της που φαινόταν εκτός ελέγχου της. «Πάντα ήμουν σίγουρη για ό,τι έκανα, αλλά ταυτόχρονα ήμουν απογοητευμένη με το υπέρβαρο σώμα μου», λέει. «Ντρεπόμουν γι' αυτό; Ναι. Απογοητευόμουν από τον εαυτό μου που συνέχιζα να αποτυγχάνω; Ναι, κάθε φορά. Ένιωθα ότι ήταν δικό μου λάθος». Και η αποτυχία, γράφει, «με έκανε να νιώσω διπλά ντροπιαστική επειδή έχω πρόσβαση σε τόσα πολλά: σεφ και γυμναστές και στις πιο υγιεινές τροφές».

Ταυτόχρονα, όπως παραδέχεται τώρα, αντιμετώπιζε τον δημόσιο εξευτελισμό. Πέρασε τέσσερις μήνες το 1988 χωρίς να τρώει καθόλου στερεά τροφή και καταναλώνοντας μιλκσέικ, προτού εμφανιστεί στην εκπομπή της τραβώντας ένα βαγόνι γεμάτο με πάνω από 20 κιλά λίπους για να δείξει πόσα κιλά έχασε - «όλα για να αποδείξει ότι θα μπορούσα να ξαναφορέσω ένα τζιν Calvin Klein μεγέθους 10», γράφει. Και έχασε υπάκουα 9 κιλά όταν η συντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, της πρότεινε να το κάνει πριν ποζάρει για το εξώφυλλο το 1998. «Απλώς έκανα αυτό που έκανε ο υπόλοιπος κόσμος», λέει. «Νόμιζα ότι είχα αποδείξει ότι είχα δύναμη θέλησης».

Όπως αναφέρει το People ανεξάρτητα από τη δίαιτα ή το πρόγραμμα άσκησης που ακολουθούσε η Winfrey, το σώμα της φαινόταν να αντιδρά και το βάρος της επέστρεφε πεισματικά στα περίπου 90 κιλά. Η χειρουργική επέμβαση στο γόνατο το 2021 της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της χωρίς πόνο και άρχισε να κάνει πεζοπορία καθημερινά και να τρώει ένα μόνο μεσημεριανό γεύμα. Αλλά ακόμα και μετά από πεζοπορίες 16 χιλιομέτρων, ανακάλυψε ότι είχε πάρει 3,5 κιλά. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Το σώμα μου έλεγε: "Προσπαθούμε να επιστρέψουμε σε αυτά τα περίπου 90 κιλά, κορίτσι μου».

Με τα χρόνια, η Winfrey προσπάθησε να «αγκαλιάσει» το σώμα της. «Ήθελα να είμαι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι σε ειρήνη με τον εαυτό μου που είναι υπέρβαρος», λέει. «Αλλά όλα στη ζωή μου, στην κουλτούρα, στην κοινωνία, στον εγκέφαλό μου, μου έλεγαν το αντίθετο: "Έχεις αποτύχει επειδή δεν έχεις κατακτήσει αυτό το πράγμα"». Και, λέει, «Δεν ήμουν υγιής στα 90 κιλά. Πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι μπορούν να είναι υπέρβαροι και υγιείς. Εγώ δεν ήμουν. Ήμουν προδιαβητική και τα επίπεδα χοληστερόλης μου ήταν υψηλά».

Όταν η Winfrey παρουσίασε ένα ειδικό αφιέρωμα για την παχυσαρκία το 2023 με ειδικούς στον τομέα, είχε «μια επιφοίτηση». Για χρόνια, «απέφευγα τη λέξη «παχυσαρκία». Υποδήλωνε το «εκτός ελέγχου»», λέει. «Αλλά κατάλαβα ότι η υπερκατανάλωση τροφής δεν προκαλεί παχυσαρκία. Η παχυσαρκία προκαλεί υπερκατανάλωση τροφής. Και αυτό είναι το πιο εκπληκτικό, απελευθερωτικό πράγμα που έχω βιώσει ως ενήλικας».

Σύμφωνα με το People, είχε ακούσει για τα φάρμακα GLP-1 λίγα χρόνια νωρίτερα, αλλά τα απέρριψε, πιστεύοντας ακόμα ότι το βάρος της ήταν «ευθύνη μου να διορθώσω». Αλλά η αποκάλυψη ότι η παχυσαρκία είναι μια ασθένεια της άλλαξε γνώμη. Το ότι υπάρχει μια ιατρική λύση την έκανε να νιώσει «ανακούφιση... ένα δώρο», δήλωσε η Winfrey στο People το 2023, όταν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι έπαιρνε τα φάρμακα.

Παρά ταύτα, λίγους μήνες αφότου ξεκίνησε τις ενέσεις, αποφάσισε να σταματήσει για ένα διάστημα στις αρχές του 2024. Συνέχισε να τρώει υγιεινά και να γυμνάζεται, αλλά πήρε βάρος. Τώρα ξέρει ότι τα φάρμακα θα είναι για «μια ζωή».

Η Winfrey αποκαλεί τη φαρμακευτική αγωγή «ένα εργαλείο που σας βοηθά να διαχειριστείτε τα μηνύματα που στέλνονται στον εγκέφαλό σας σχετικά με την υπερκατανάλωση τροφής». Τα φάρμακα τη βοήθησαν να διατηρήσει το βάρος της, αλλά λέει ότι τώρα το βάρος της είναι κάτι περισσότερο από έναν αριθμό. (Στα προηγούμενα χρόνια είχε πει ότι ο στόχος της ήταν περίπου τα 75 κιλά, αλλά αρνείται να μοιραστεί το τρέχον βάρος της.)

Η απουσία «θορύβου» από το φαγητό «μου έχει δώσει μια ήρεμη δύναμη που συνοδεύει όλα όσα κάνω. Όλα είναι απλώς πιο ήρεμα και δυνατά». Ήταν μια τόσο σημαντική αλλαγή στη ζωή της που πλήρωσε από την τσέπη της τη φαρμακευτική αγωγή GLP-1 για αρκετούς γνωστούς που δεν μπορούσαν να την αγοράσουν.

«Αν έχετε παχυσαρκία λόγω γονιδίου... δεν είναι δικό σας λάθος», λέει η Winfrey.

Πηγή: skai.gr

