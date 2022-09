Νέες αποκαλύψεις: Πώς η Σαϊεντολογία χώρισε τον Τομ Κρουζ και την Νικόλ Κίντμαν

Για την σχέση του Τομ Κρουζ με την Εκκλησία της Σαϊεντολογίας και το πώς η αίρεση καθορίζει τις ζωές των μελών της έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά. ‘

Η πρώτη του σύζυγος, Μίμι Ρότζερς, τον μύησε στη Σαϊεντολογία πριν 30 χρόνια και έκτοτε είναι μέλος της – και πλέον υψηλόβαθμο. «Χωρίς αυτήν δεν θα βρισκόμουν εδώ που είμαι» έχει δηλώσει στο παρελθόν ο Χολιγουντιανός σταρ.

Κατά καιρούς βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας ιστορίες για το πώς η Εκκλησία επηρέασε τις προσωπικές σχέσεις και την οικογενειακή ζωή του ηθοποιού – με αποκορύφωμα το διαζύγιό του με την Κέιτι Χολμς και την διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους Σούρι.

Τώρα, ο πρώην αξιωματούχος της Σαϊεντολογίας Μάικ Ράιντερ, στο νέο του βιβλίο με τίτλο «A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology», αποκαλύπτει το πώς η αίρεση κατόρθωσε να χωρίσει τον Τομ Κρουζ και τη Νικόλ Κίντμαν τον καιρό που ήταν ζευγάρι και γύριζαν την ταινία «Μάτια ερμητικά κλειστά».

Η Κίντμαν - πρώην σύζυγος του Κρουζ - δεν ήταν ποτέ μέλος της Σαϊντελογίας και η Εκκλησία ένιωθε να απειλείται τόσο πολύ από την ηθοποιό, που άρχισε να την παρακολουθεί.

Σύμφωνα με τον Ράιντερ, το διάσημο ζευγάρι ήταν για γυρίσματα στο Λονδίνο και ο Κρουζ για κάποιο διάστημα δεν απαντούσε στις κλήσεις του ηγέτη της αίρεσης, Ντέιβιντ Μισκάβιτς. Τότε σήμανε συναγερμός καθώς η αίρεση φοβήθηκε ότι θα έχανε το διάσημο μέλος της.

Έτσι έστειλε ένα κορυφαίο στέλεχος Σαϊεντολόγο στη Βρετανία για να μιλήσει με τον ηθοποιό και να τον «επαναφέρει» στην τάξη και τους κόλπους της.

