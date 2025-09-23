Μάιλι Σάιρους: Αποκάλυψε το «φάρμακο» που τη βοήθησε να μείνει νηφάλια τα τελευταία χρόνια

H Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) έχει καταφέρει να παραμείνει νηφάλια τα τελευταία χρόνια. Σε συνέντευξή της στην Πάμελα Άντερσον, η ποπ τραγουδίστρια αποκάλυψε τι την βοήθησε να μείνει μακριά από το αλκοόλ. Η καλλιτέχνιδα, όπως είπε, έχει μάθει πλέον να εκτιμά τα απλά πράγματα της ζωής, παρά τη φήμη και την επιτυχία της.

«Ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μας είναι το μοίρασμα. Κάτι που μου αρέσει πολύ είναι η κηπουρική. Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή φροντίζω να μην σκάβει ο σκύλος μου το δικό μου κήπο», ανέφερε με χιούμορ η καλλιτέχνις στην ηθοποιό του «Baywatch».

«Η κηπουρική είναι κάτι που κάνεις για τον εαυτό σου. Όταν μοιραζόμαστε τόσα πολλά από τον εαυτό μας, το να περνάμε αυτές τις μικρές, πολύτιμες στιγμές με κάτι απλό – όπως το να φυτεύεις ένα σπόρο στο χώμα και να τον φροντίζεις – γίνεται μια πολύ προσωπική διαδικασία», πρόσθεσε η Μάιλι Σάιρους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρώην σταρ της σειράς «Hannah Montana» αποκάλυψε: «Αυτό ήταν το φάρμακο που με κράτησε προσγειωμένη στον νηφάλιο τρόπο ζωής μου. Είναι μέρος μιας πρακτικής, όπως η γιόγκα: να βγαίνω στη φύση, να κάνω κάτι με τα χέρια μου και να έχω μια δημιουργική διέξοδο, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη φήμη ή την επιτυχία».

Και, όπως φαίνεται για την ίδια αυτό σημαίνει ευτυχία. «Είναι μια πραγματική νίκη όταν φυτεύεις ένα σπόρο στο έδαφος και βλέπεις λουλούδια την άνοιξη. Το έκανα αυτό σε μια πλαγιά πριν από λίγο καιρό», εξηγεί.

Η Μάιλι Σάιρους είπε επίσης ότι δεν φοβάται να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία του θεάματος. Η 32χρονη τραγουδίστρια έγινε διάσημη ως παιδί, παίζοντας τον ομώνυμο χαρακτήρα στην επιτυχημένη σειρά της Disney, «Hannah Montana». Ωστόσο, η ίδια επιμένει ότι δεν είναι προσκολλημένη στη βιομηχανία και τώρα είναι ανοιχτή στην ιδέα να αποχωρήσει κάποια μέρα. «Πάντα επανασχεδιάζω, επαναπροσδιορίζω… Δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η ημέρα. Ίσως, όταν δεν θα με συγκινεί πια αυτό που κάνω», κατέληξε.

Πρόσφατα, η Μάιλι Σάιρους είχε αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει στις φωνητικές χορδές της: «Έχω έναν μεγάλο πολύποδα στις φωνητικές χορδές. Μου έχει δώσει αυτό το ξεχωριστό χρώμα στη φωνή μου, αλλά κάνει πολύ δύσκολη την ερμηνεία. Είναι σαν να τρέχεις μαραθώνιο με βαράκια στους αστραγάλους», είχε πει. Η ίδια είχε παραδεχτεί ότι πέρασε μια περίοδο με ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, όμως πήρε τον χρόνο της και επανήλθε δυναμικά στα μουσικά δρώμενα.

Πηγή: skai.gr

