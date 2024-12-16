Σάλο προκάλεσε η Μαντόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιστρατεύοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία φωτογραφιών, όπου φαίνεται να την αγκαλιάζει -και όχι μόνο- ο Πάπας Φραγκίσκος.

Η «βασίλισσα της ποπ» φαίνεται πως μετά τον Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό της και τον Ποντίφικα. Άλλωστε η διάσημη καλλιτέχνιδα έχει συγκρουστεί κατ’ επανάληψη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή τη φορά η ίδια «ανέβασε» δύο «τρυφερά» ενσταντανέ της με τον Πάπα Φραγκίσκο να την «αγκαλιάζει» και να πλησιάζει το πρόσωπό της, φτιαγμένα με τη βοήθεια της AI.

«Ξεκινώντας το Σαββατοκύριακο σαν…», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της μίας φωτογραφίας και στην άλλη πρόσθεσε: «Είναι ωραίο να σε βλέπουν».

Η αντίδραση των χρηστών ήταν έντονη, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «ασεβείς» και «παράξενες». Κάποιοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, καλώντας τη να «κάνει μπάνιο σε αγιασμό» και να «σώσει την ψυχή της».

Madonna mocks Catholics and the Pope as she shows off a picture of her dressed as a nun in lingerie lighting a cigarette for a nun.



“Early Christmas present for the Pope.” pic.twitter.com/JnsymMlGds — Oli London (@OliLondonTV) December 16, 2024

Πηγή: skai.gr

