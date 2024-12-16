Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Madonna: Σάλος με τις… «περιπτύξεις» της με τον Ποντίφικα μέσω AI – Την «κράζουν», αλλά δεν κάνει πίσω (video-φωτό)

«Πρέπει να κάνει μπάνιο σε αγιασμό!», της γράφουν οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καλά Χριστούγεννα», εύχεται η καλλιτέχνιδα στον Πάπα Φραγκίσκο  

Madonna

Σάλο προκάλεσε η Μαντόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιστρατεύοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη δημιουργία φωτογραφιών, όπου φαίνεται να την αγκαλιάζει -και όχι μόνο- ο Πάπας Φραγκίσκος.

Madonna

Η «βασίλισσα της ποπ» φαίνεται πως μετά τον Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό της και τον Ποντίφικα. Άλλωστε η διάσημη καλλιτέχνιδα έχει συγκρουστεί κατ’ επανάληψη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή τη φορά η ίδια «ανέβασε» δύο «τρυφερά» ενσταντανέ της με τον Πάπα Φραγκίσκο να την «αγκαλιάζει» και να πλησιάζει το πρόσωπό της, φτιαγμένα με τη βοήθεια της AI.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RickDick (@rickdick_)

«Ξεκινώντας το Σαββατοκύριακο σαν…», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της μίας φωτογραφίας και στην άλλη πρόσθεσε: «Είναι ωραίο να σε βλέπουν». 

Madonna

Η αντίδραση των χρηστών ήταν έντονη, χαρακτηρίζοντας τις εικόνες «ασεβείς» και «παράξενες». Κάποιοι εξέφρασαν δυσαρέσκεια, καλώντας τη να «κάνει μπάνιο σε αγιασμό» και να «σώσει την ψυχή της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Madonna
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark