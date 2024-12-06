Madonna: Πολλοί προσπάθησαν να γράψουν ταινίες για μένα, αλλά ήταν πάντα άνδρες...

Στις 18 Νοεμβρίου, η Μαντόνα μίλησε ξανά για τη βιογραφική ταινία πάνω στην οποία εργάζεται για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και την οποία έβαλε σε αναμονή το 2023 για να επικεντρωθεί στην τελευταία της περιοδεία, «The Celebration Tour», που αναβλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω μιας σοβαρής βακτηριακής λοίμωξης.

«Αφού πάλευα για μέρες στο Λος Άντζελες, ακούγοντας παραγωγούς και ατζέντηδες να μου λένε γιατί δεν μπορώ να κάνω την ταινία μου, συνειδητοποίησα ότι όλα στη ζωή μου θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχουν εύκολες διαδρομές για μένα. Υποθέτω ότι θα πρέπει να είμαι ευγνώμων. Δεν είχα μια φυσιολογική ζωή. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τον κανονικό τρόπο», εξομολογήθηκε στους, σχεδόν, 20 εκατ. followers της.

Προς έκπληξη των θαυμαστών της, η «βασίλισσα της ποπ» έθεσε επίσης μια ερώτηση που αποδεικνύει την αβέβαιη κατάσταση του πρότζεκτ, το οποίο προς το παρόν φέρει το όνομα «Who's That Girl»: «Θα πρέπει να κάνω μια σειρά ή μια ταινία μεγάλου μήκους;». Οι απαντήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ανάμεικτες. Από τη μία πλευρά, παρά την πολιτιστική κληρονομιά-μαμούθ της, πολλοί υποστηρίζουν τη συμπύκνωση της ιστορίας της σε μια δίωρη ταινία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που είναι υπέρ μιας μορφής που της επιτρέπει να εμβαθύνει και να εκθέσει όσο θέλει, σε αρκετές σεζόν, σε μια παραγωγή που υποστηρίζεται από μια πλατφόρμα streaming.

Στα σχόλια στο Instagram, άλλοι πρότειναν μια τρίτη, πιο συνηθισμένη διαδρομή: να γράψει τα απομνημονεύματά της. Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Έλτον Τζον, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ και, πιο πρόσφατα, η Σερ, το έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά η Μαντόνα δεν φαίνεται διατεθειμένη να ακολουθήσει τα βήματά τους ή να απευθυνθεί σε συγγραφέα-φάντασμα. Είναι λογικό. Ως μία από τις πρωτοπόρους της τέχνης του βίντεο κλιπ, το οποίο μετέτρεψε σε μια πλατφόρμα αυτοέκφρασης και πρόκλησης και όχι σε ένα απλό εργαλείο προώθησης, προτιμά να καταγράφει τα επιτεύγματα και τις περιπέτειες της καριέρας της μέσα από εικόνες, όχι μόνο μέσα από λέξεις.

Από την ίδια, κανείς δεν περιμένει να αναπαράγει την αλαζονεία και τη συμπεριφορά ντίβας που αποτυπώθηκε στο ντοκιμαντέρ «In Bed with Madonna» του 1991, όπου ο Alec Keshishian έδειξε χωρίς φίλτρα τι πραγματικά συνέβαινε στα παρασκήνια της περιοδείας «Blond Ambition». Ο αδελφός της, Κρίστοφερ Σισκόνε, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Οκτώβριο, ανέφερε στο βιβλίο «Living with My Sister Madonna», το οποίο εκδόθηκε το 2008 και οδήγησε τα αδέλφια να μη μιλούν για χρόνια: «Όταν αφήνει αυτόν τον έλεγχο και επιτρέπει σε άλλους ανθρώπους να τη βοηθήσουν, έχει καλύτερα αποτελέσματα, όπως συνέβη με την Evita. Οι κακές επιλογές της και ο υπερβολικός της έλεγχος δεν τη βοήθησαν στην υποκριτική». Και είναι αλήθεια ότι η Μαντόνα έχει εννέα βραβεία «Razzies»… στο ενεργητικό της.

Με εξαίρεση τις ταινίες «Desperately Seeking Susan» (1985), «A League of Their Own» (1992), οι αποτυχίες στη μεγάλη οθόνη έχουν σημαδέψει την καριέρα της. Το Χόλιγουντ δεν την πήρε ποτέ στα σοβαρά, ούτε ως ηθοποιό ούτε ως σκηνοθέτιδα. Αυτή η περιφρόνηση, σε συνδυασμό με την προσωπική και ριψοκίνδυνη προσέγγιση της βιογραφίας, συνεχίζει να καθυστερεί μια πρωτοβουλία που, ακόμη και με ένα μεγάλο στούντιο όπως η Universal πίσω της, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ή υποστήριξη για να απογειωθεί. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Το να μιλάς για τη Μαντόνα σημαίνει να μιλάς για ένστικτο, τόλμη και υπέρβαση. Από το αμφιλεγόμενο βίντεο για το «Like a Prayer» μέχρι το προκλητικό βιβλίο «Sex», κατά τη διάρκεια τεσσάρων δεκαετιών έχει αμφισβητήσει τις συμβάσεις σε αμέτρητες περιπτώσεις, έχει αποφύγει το τι θα πουν οι άλλοι και έχει ακολουθήσει το όραμά της με ακλόνητη αποφασιστικότητα. Εν αναμονή μιας βιογραφικής ταινίας, που υπόσχεται να είναι τόσο ανατρεπτική όσο και η ίδια, η «βασίλισσα της ποπ» θα πάρει και πάλι το ρίσκο. Εξάλλου, ποτέ δεν χρειάστηκε την έγκριση κανενός για να λάμψει: η πραγματική της δύναμη έγκειται στην αμφισβήτηση των κανόνων που ακόμη και οι νέες γενιές καλλιτεχνών φοβούνται να αμφισβητήσουν.

Πηγή: skai.gr

