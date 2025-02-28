Να προκαλέσει για ακόμη μια φορά επιχειρεί η Μαντόνα, η οποία μέσω μιας φωτογράφισής της για το περιοδικό CR Fashion Book ποζάρει με μια «καλόγρια» πάνω σε ένα μνήμα με ένα όπλο ανάμεσα στα πόδια της.

Η 66χρονη «βασίλισσα της ποπ» δημοσίευσε τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Σε αυτά, βλέπουμε την καλόγρια να καπνίζει με τη Μαντόνα, η οποία της ανάβει το τσιγάρο με έναν αναπτήρα και τη φιλάει.

«Όταν ήμουν παιδί η μητέρα μου πέθανε. Με εξίταραν τα νεκροταφεία. Δεν φοβόμουν τον θάνατο, γιατί ήξερα ότι αυτός θα ήταν ο μοναδικός τρόπος να είμαι ξανά με τη μητέρα μου. Όσο η ζωή προχωρούσε, έχασα αρκετούς ανθρώπους που αγαπούσα πολύ και άρχισα να αντιμετωπίζω τον θάνατο σαν μια πόρτα για την αιώνια ζωή», έγραψε η Μαντόνα στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

