Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι θα ταξιδέψει σύντομα στο διάστημα, στο πλευρό άλλων πέντε γυναικών, μεταξύ άλλων η Λόρεν Σάντσεζ, η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε σήμερα η διαστημική εταιρεία του ιδρυτή της Amazon, Blue Origin.

Αυτή η πτήση θα πραγματοποιηθεί «την άνοιξη», διευκρίνισε η αμερικανική εταιρεία σε ένα δελτίο Τύπου.

Θα πρόκειται για την 11η επανδρωμένη πτήση που θα πραγματοποιήσει η Blue Origin, η οποία προτείνει ήδη εδώ και χρόνια τουριστικές πτήσεις στο διάστημα με τον πύραυλό της New Shepard και διεξήγαγε τον Ιανουάριο την πρώτη τροχιακή πτήση της, χάρη σε έναν ισχυρότερο πύραυλο, τον New Glenn.

Την Κέιτι Πέρι θα συνοδεύει επίσης η Κεριάν Φλιν, παραγωγός ταινιών και η Αμάντα Νγκουιέν, ιδρύτρια μιας ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στη μάχη κατά της σεξουαλικής βίας.

Η εταιρεία Blue Origin έχει ήδη μεταφέρει 52 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και άλλες διασημότητες, όπως τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που ενσάρκωσε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Σταρ Τρεκ, πάνω από τη γραμμή Κάρμαν, που ορίζει σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

Σε αυτήν την εμπειρία, διάρκειας κάποιων λεπτών, οι επιβάτες μπορούν να απομακρυνθούν από τη θέση τους και να αιωρηθούν για λίγο σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Η τιμή του εισιτηρίου δεν έχει αποκαλυφθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

