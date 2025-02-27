Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η Κωνσταντίνα Πλιάτσικα, κόρη του τραγουδιστή Φίλιππου Πλιάτσικα και της Νάντιας Σπηλιωτοπούλου, έχει αναδειχθεί σε ανερχόμενο αστέρι του modelling, κατακτώντας τις διεθνείς πασαρέλες και κάνοντας συνεργασίες με κορυφαία brands παγκοσμίως.

Με ταξίδια ανάμεσα στο Παρίσι και το Λονδίνο, η Κωνσταντίνα ακολουθεί το πάθος της για τη μόδα και δημιουργεί μια εντυπωσιακή πορεία στον κόσμο της μόδας.

O Φίλιππος Πλιάτσικας είναι αναμφισβήτητα ένας καλλιτέχνης που επιλέγει να κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, όπως κάνει και η κόρη του Κωνσταντίνα. Ο καλλιτέχνης υπήρξε επί χρόνια παντρεμένος με την ηθοποιό και παρουσιάστρια, Νάντια Σπηλιωτοπούλου, με την οποία απέκτησαν την κόρη τους Κωνσταντίνα και χώρισαν το 2014.

Η Κωνσταντίνα έχει περπατήσει σε πασαρέλες στο εξωτερικό και έχει κάνει πολύ σημαντικές φωτογραφήσεις για κάποια από τα μεγαλύτερα περιοδικά παγκοσμίως, ανάμεσά τους και το περιοδικό Vogue Greece.

Mε ύψος 1,80, μεσογειακή ομορφιά και αψεγάδιαστο πρόσωπο, η ίδια έχει καταφέρει να βρίσκεται στα μεγαλύτερα πρακτορεία παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr

