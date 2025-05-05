Το πάρτι των 29ων γενεθλίων του φίλου της Μαντόνα ήταν μια αξέχαστη βραδιά. Η τραγουδίστρια του «Material Girl» το απέδειξε αυτό, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο από το ξέφρενο πάρτι του Akeem Morris την Κυριακή, 4 Μαΐου 2025.

Στην εκδήλωση, οι καλεσμένοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και τα τρία μικρότερα παιδιά της Μαντόνα (η 19χρονη κόρη Mercy και οι 12χρονες δίδυμες Stella και Estere), απόλαυσαν την εμφάνιση του YG Marley.

«Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου Ταύρο», έγραψε η 66χρονη τραγουδίστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της, η οποία περιελάμβανε εικόνες που την έδειχναν να επιδεικνύει το σουτιέν της κάτω από ένα διάφανο τοπ. Μια φωτογραφία έδειχνε μάλιστα τη Μαντόνα να κάθεται στην αγκαλιά του Μόρις.

Στη συνέχεια, ο Morris δημοσίευσε τη δική του σειρά φωτογραφιών και βίντεο από το πάρτι, ενώ ευχαρίστησε την τραγουδίστρια, την οποία αποκάλεσε «wifey» του. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ wifey❤️», έγραψε στην ανάρτησή του.

«Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν να γιορτάσουν μαζί μου χθες το βράδυ. Ευχαριστώ όσους εργάστηκαν στα παρασκήνια για να δημιουργήσουν μια τόσο αξέχαστη ατμόσφαιρα». Και συνέχισε: «Σήμαινε τόσα πολλά να έχω τους ανθρώπους που αγαπώ και σέβομαι όλους σε ένα δωμάτιο. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά και η ενέργεια στο δωμάτιο ήταν μόνο αγάπη».

Μέσα στην ανάρτηση του Morris υπήρχε ένα βίντεο με τον ίδιο να χορεύει με την τραγουδίστρια, η οποία συμπλήρωσε το ντύσιμό της με διαμαντένια κοσμήματα, γυαλιά ηλίου και κόκκινα χείλη. Ένα άλλο βίντεο που δημοσίευσε η τραγουδίστρια την έδειχνε να ηγείται του τραγουδιού «Happy Birthday», πριν ο Morris κάνει μια ευχή και σβήσει τα κεριά στην τούρτα του.

Ο Μόρις και η Μαντόνα συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά τον Ιούλιο του 2024. Τότε, η μουσικός μοιράστηκε ερωτικές φωτογραφίες με τον Morris σε μια ανάρτηση στο Instagram. Επίσης, το ζευγάρι έκανε αργότερα ένα ρομαντικό ταξίδι στην Ιταλία ενόψει των 66ων γενεθλίων της, τον Αύγουστο του 2024.

