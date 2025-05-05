Sean Penn: Τον «σταυρώνουν» για όσα είπε για τον Τραμπ - «Σκ@σε κ@ρ@γκιόζη...» (video)

Ο Σον Πεν δέχτηκε σφοδρή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επειδή τόλμησε να παρομοιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ με δολοφόνο, ο οποίος λατρεύει το χάος.

Ο 64χρονος αριστερός ηθοποιός καταφέρθηκε εναντίον του Τραμπ στο podcast «The Jim Acosta Show» μαζί με τον βουλευτή Eric Swalwell, λέγοντας ότι ο πρόεδρος του θυμίζει έναν δολοφόνο που «μπορεί να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κόσμο».

Τα συγκεκριμένα σχόλια του ηθοποιού προέκυψαν από τον Swalwell και τον Acosta, οι οποίοι συζητούσαν για το μέλλον όλων των ανθρώπων που «υποχώρησαν» στον πρόεδρο των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε (Nayib Bukele), όταν λήξει η προεδρική του θητεία. «Θα πρέπει να σκεφτεί δύο φορές ποιο είναι το μακροπρόθεσμο μέλλον του Ελ Σαλβαδόρ αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον στην εξουσία», δήλωσε ο Swalwell.

Η ανησυχία του Swalwell έρχεται αμέσως μετά την ανακοίνωση του Μπουκέλε ότι επεκτείνει το Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών του Ελ Σαλβαδόρ (CECOT), τη μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο, για να χωρέσει τους μετανάστες που απελάθηκαν από τον Τραμπ.

Ο Μπουκέλε δήλωσε ότι η χώρα του «προσέφερε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής την ευκαιρία να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μέρος του σωφρονιστικού τους συστήματος». «Είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε μόνο καταδικασμένους εγκληματίες (συμπεριλαμβανομένων των καταδικασμένων Αμερικανών πολιτών) στη φυλακή μας (CECOT, με αντάλλαγμα μια αμοιβή», δήλωσε ο ίδιος.

Ο ηθοποιός στη συζήτηση που είχε με τον Swalwell ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αλλά πριν ο Ναγίμπ Μπουκέλε φτάσει σε αυτό το σημείο, όπου θα έχει να κάνει με έναν άλλο ηγέτη, θα πρέπει να εξετάσουμε τα χειρότερα σενάρια.

Και νομίζω ότι είναι μια λογική θεωρία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διαφέρει από τη σύζυγο κάποιου που τον εγκαταλείπει, ίσως για κάποιον άλλο, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονεί την πρώην σύντροφό του επειδή αν δεν μπορεί να την έχει αυτός, δεν μπορεί να την έχει κανείς άλλος», είπε με έμφαση ο ηθοποιός.

Μάλιστα, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πήγε στη σκέψη του ένα βήμα παραπέρα υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ θα προκαλέσει χάος στον κόσμο ως «παιχνίδι εξουσίας».

