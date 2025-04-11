Madonna: Αυτό είναι το αληθινό της πρόσωπο – Η «βασίλισσα της ποπ» χωρίς φίλτρα (video-φωτό)

Αποκαλύφθηκε το πραγματικό πρόσωπο της Μαντόνα. Η «βασίλισσα της ποπ» κάνοντας μια βόλτα με το ποδήλατό της απαθανατίστηκε και βιντεοσκοπήθηκε από τους φωτογράφους χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Είναι εντυπωσιακό ότι την ίδια ημέρα η Madonna είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία της, η οποία φαινόταν ότι την είχε «πειράξει». Για την ακρίβεια, η διάσημη καλλιτέχνιδα το «τερμάτισε» με τα φίλτρα. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε στις αισθητικές επεμβάσεις που έχει κάνει…

Ενώ έκανε ποδήλατο στο Central Park, η 66χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε να έχει ελάχιστο μακιγιάζ πάνω στη σφριγηλή επιδερμίδα της, εκτός από ένα τολμηρό κραγιόν. Το σπορ ντύσιμό της αποτελούνταν από ένα μαύρο μπουφάν, σκούφο και γυαλιά ηλίου, καθώς έκανε βόλτα με το ποδήλατό της.

Η «πειραγμένη» φωτογραφία που «ανέβασε» η ίδια στο Instagram ήταν μέρος ενός άλμπουμ που έδειχνε την επίσκεψή της στο Πανεπιστήμιο Yale, όπου μελετούσε μια έκθεση με έργα της φίλης της καλλιτέχνιδας, Tracey Emin.

Η Μαντόνα ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες ότι η ίδια και ο Έλτον Τζον «έθαψαν το τσεκούρι του πολέμου», βάζοντας τέλος στην πολύχρονη διαμάχη τους.

Οι δύο θρύλοι της μουσικής συμφιλιώθηκαν όταν η Madonna πήγε να «αντιμετωπίσει» τον καλλιτέχνη μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό σόου «Saturday Night Live» (SNL), όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram. «Το πρώτο πράγμα που είπε ήταν “συγχώρεσέ με” και τότε το τείχος ανάμεσά μας έπεσε». Μάλιστα, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι υπήρξε θαυμάστρια του Elton John από την εφηβεία της.

