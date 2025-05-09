Αν και η ομορφιά είναι κάτι το υποκειμενικό, σύμφωνα με τους χρήστες του Reddit, μια χώρα βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον πλανήτη: η Κολομβία (και μάλλον όλοι συμφωνούν).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση για λογαριασμό του Insider Monkey, οι Κολομβιανές κατέκτησαν την πρώτη θέση ως οι γυναίκες με τα «υψηλότερα ιδανικά ομορφιάς σε όλο τον κόσμο, με υγιή μαλλιά, εξωτικά μάτια και θηλυκές εκφράσεις».

Στο Νο 2 της λίστας βρίσκεται η Πολωνία και οι Πολωνές ως «από τις πιο ελκυστικές γυναίκες στον κόσμο… επειδή οι περισσότερες έχουν ψηλά ζυγωματικά, γεμάτα χείλη και ανοιχτόχρωμο δέρμα».

Την 3η θέση κατέκτησαν οι Ελληνίδες. Μάλιστα, οι ψηφοφόροι είπαν ότι «προτιμούν να θαυμάζουν τις γυναίκες στην Ελλάδα παρά τα μνημεία και τις πανέμορφες παραλίες και τα αξιοθέατα της χώρας», όπως σημειώνει η New York Post.

Η Ρωσία βρέθηκε στην 4η θέση και η Τσεχία κλείνει την 5αδα της λίστας με τις πιο ελκυστικές γυναίκες.

Οι χρήστες του Reddit βρήκαν πανέμορφα τα χαρακτηριστικά των Ρωσίδων - κυρίως το χρώμα των ματιών τους - ενώ για τις Τσέχες είπαν πώς θεωρούνται εντυπωσιακά όμορφες γυναίκες, με την «διαφορετική» εμφάνισή τους να τις κάνει να ξεχωρίζουν από τον υπόλοιπο κόσμο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.