Ο Eric Dane πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Την αποκάλυψη έκανε ο ηθοποιός του «Grey’s Anatomy» με συνέντευξή του στο περιοδικό «People».

«Έχω διαγνωστεί με ALS. Είμαι ευγνώμων που έχω την αγαπημένη μου οικογένεια στο πλευρό μου, καθώς προχωράμε σε αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας», αναφέρει ο διάσημος ηθοποιός.

Ο 52χρονος ηθοποιός είναι παντρεμένος με τη Rebecca Gayheart και το ζευγάρι έχει δύο παιδιά, την Billie Beatrice, 15 ετών, και την Georgia Geraldine, 13 ετών.

«Αισθάνομαι τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του ‘’Euphoria’’ την επόμενη εβδομάδα. Σας ζητώ ευγενικά να αφήσετε την οικογένειά μου και εμένα στην ησυχία μας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», λέει με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο ηθοποιός.

Ο Dane - ο οποίος πρωταγωνιστεί ως πατριάρχης της οικογένειας Jacobs στο ‘’Euphoria’’ - θα ξεκινήσει την παραγωγή της 3ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO στις 14 Απριλίου.

Eric Dane Announces He Has Been Diagnosed with ALS (Exclusive) https://t.co/S88gsnbR5Z — People (@people) April 11, 2025

Η ALS, γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig, είναι μια σπάνια εκφυλιστική νόσος που προκαλεί προοδευτική παράλυση των μυών. Οι ασθενείς εμφανίζουν αρχικά συσπάσεις ή αδυναμία σε ένα άκρο, συχνά ακολουθούμενη από συγκεχυμένη ομιλία. Επειδή η νόσος επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οι ασθενείς χάνουν σιγά-σιγά την ικανότητά τους να μιλούν, να τρώνε, να περπατούν και να αναπνέουν ανεξάρτητα.

Δεν υπάρχει θεραπεία για την ALS και οι άνθρωποι συνήθως ζουν τρία έως πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση, σύμφωνα με την Ένωση Μυϊκής Δυστροφίας. Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς μπορούν να ζήσουν δεκαετίες.

Εκτός από τον Dane, άλλοι αξιοσημείωτοι αστέρες που έχουν διαγνωστεί με ALS είναι οι Aaron Lazar, John Driskell Hopkins, Eric Stevens, Joe Bonsall, Roberta Flack, Kenneth Mitchell και Stephen Hawking.

Η ALS είναι η 3η σε συχνότητα νευροεκφυλιστική διαταραχή, μετά το Alzheimer και το Parkinson. Εμφανίζεται σε συχνότητα 1 στα 100.000 άτομα κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους άνδρες. Η κύρια ηλικία εμφάνισης είναι τα 50 με 75 έτη, ενώ μετά τα 80 έτη ο κίνδυνος μειώνεται δραματικά.

Τα συμπτώματα της ALS

Τα κύρια συμπτώματα είναι:

Μυϊκή αδυναμία και παράλυση: Αδυναμία στα χέρια και στα πόδια, ατροφία μυών μάσησης και κατάποσης, αδυναμία στήριξης του κορμού και του κεφαλιού και τέλος, ατροφία των αναπνευστικών μυών

Μυϊκές κράμπες

Νοητικές και συμπεριφορικές διαταραχές (30-50% των ασθενών): απώλεια μνήμης, αφασία και αντικοινωνική συμπεριφορά

Πόνος: με μορφή νευροπαθητικού πόνου, σπαστικότητας, μυϊκών κραμπών, αλλά και λόγω κατάκλισης

