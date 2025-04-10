Αυτά τα 4 ζώδια να ετοιμάζουν βαλίτσα για ταξιδάκι το Πάσχα - Και θα περάσουν υπέροχα

Όχι ότι τα άλλα ζώδια δεν μπορεί να βρεθούν στην ευχάριστη θέση να ταξιδέψουν αυτό το Πάσχα, αλλά υπάρχουν 4 ζώδια που θα είναι πιο ευνοημένα από άλλα για μια πασχαλινή απόδραση που θα πάει πολύ καλά λόγω των πλανητικών συνδυασμών. Τσέκαρε λοιπόν και τον ωροσκόπο σου για να δεις αν είσαι ένα από αυτά και ξεκίνα να ετοιμάζεις βαλίτσα!

Κριός

Το βλέπεις να έρχεται και στο φέρνει ο Ερμής που κινείται στο ζώδιό σου και ξέρει την ανάγκη σου να ξεφύγεις, να αναζωογονηθείς και να βρεθείς κοντά στη θάλασσα. Είτε πρόκειται για νησί, είτε για παραθαλάσσιο προορισμό, άρπαξε την ευκαιρία. Παράλληλα, ο Άρης από τον Λέοντα σου χαρίζει αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και... ανεβασμένη λίμπιντο, είτε θα ταξιδέψεις με ταίρι είτε θα το αναζητήσεις εκεί που πας!

Δίδυμοι

Ο επικοινωνιακός Δίδυμος θα περάσει φάση εξωστρέφειας το φετινό Πάσχα που περιλαμβάνει και ταξίδι είτε το οργανώσει μόνος του είτε δεχτεί μια πρόσκληση. Πολλές είναι οι πιθανότητες να δεις ανθρώπους που είχες καιρό να δεις λόγω απόστασηςή να βρεις τον έρωτα στο ταξίδι που θα κάνεις.

Ζυγός

Θα είσαι το πρόσωπο των ημερών και ετοιμάσου να δεχτείς πολλές προσκλήσεις για Πάσχα με φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα χάρη στην επίδραση του Ερμή που κινείται στον Κριό. Αλλά και ο Άρης από τον Λέοντα σε συνδυασμό με το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα μπορεί να σου φέρουν προσκλήσεις από νέα πρόσωπα που θα γνωρίσεις και έτσι να αυξήσουν τις πιθανότητες να περάσεις καλά!

Τοξότης

Ο συνδυασμός Άρη - Ποσειδώνα σε ωθεί προς ταξίδι που όμως να εμπεριέχει νέες εμπειρίες ή... κουλούρες. Ετοίμασε βαλίτσες είτε για μια διαφορετική εξόρμηση στη φύση είτε για ένα ταξίδι στο... Μπαλί που θα σου προσφέρει αυτό που θέλεις αυτή την στιγμή που είσαι ανανεωμένος και έτοιμος για νέες περιπέτειες και όνειρα.

