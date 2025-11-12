Λόρεν Σάντσεζ: Η Κρις Τζένερ είχε γενέθλια, αλλά η κυρία Μπέζος εντυπωσίασε - Μα, τι φόρεμα...

Η Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sànchez) ξέρει πώς να διοργανώνει ένα πάρτι — και να τραβάει τα βλέμματα — ακόμα και όταν δεν είναι το κέντρο της προσοχής. Η κυρία Μπέζος άνοιξε το σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς για ένα επικό πάρτι με θέμα τον 007, για να γιορτάσει τα 70ά γενέθλια της φίλης της, Κρις Τζένερ.

Οι άνδρες φορούσαν κομψά σμόκιν, ενώ οι περισσότερες γυναίκες ενσάρκωναν διάφορες εποχές των «Bond girls». Η Λόρεν Σάντσεζ, ωστόσο, τίμησε μια σειρά από πρώην ερωμένες, ντυμένες με μαύρα φορέματα, αντί για μία συγκεκριμένη.

Και τι φόρεμα επέλεξε… Βαθύ ντεκολτέ, με φόρεμα χωρίς πλάτη, αλλά το πίσω μέρος είναι αυτό που έκανε τη διαφορά. Επίσης, η κάπα που έπεφτε στους ώμους ήταν και αυτή εντυπωσιακή. Στο τέλος της βραδιάς, μοιράστηκε μια φωτογραφία στις ιστορίες της στο Instagram με τη λεζάντα «Ήταν μια διασκεδαστική βραδιά... τέλος», επιδεικνύοντας το εξίσου εντυπωσιακό ντεκολτέ χωρίς πλάτη.

Με τις πτυχώσεις στο μπροστινό μέρος να αντανακλώνται στο πίσω μέρος του φορέματος, το μαύρο στρινγκ της Σάντσεζ φαινόταν ανάμεσα στα στρώματα του διαφανούς υφάσματος. Μαζί με το τεράστιο δαχτυλίδι αρραβώνων που της χάρισε ο Τζεφ Μπέζος, ο λαιμός της, επίσης, «στολιζόταν» από τεράστια διαμαντένια κολιέ. Το φόρεμα θυμίζει την τελευταία της εμφάνιση από την έξοδό της με την Εύα Λονγκόρια, στο Λος Άντζελες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.