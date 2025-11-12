Χέιλι Μπίμπερ: Είναι έτοιμη να γίνει ξανά μητέρα - Πούλησε την επιχείρησή της για $1 δισ.

Η Χέιλι Μπίμπερ (Hailey Bieber) ενδέχεται να διευρύνει την οικογένειά της στο εγγύς μέλλον. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο GQ, η 28χρονη επιχειρηματίας στον τομέα της ομορφιάς άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί. Η Χέιλι, που έχει έναν γιο 15 μηνών, τον Τζακ Μπλουζ, με τον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ, δήλωσε στο περιοδικό ότι θα είναι «πολύ πιο προετοιμασμένη» για ένα δεύτερο μωρό.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος για αυτό που θα σε προετοιμάσει ποτέ, ποτέ, ποτέ, μέχρι να το κάνεις εσύ η ίδια», ανέφερε για τη μητρότητα. «Αλλά νιώθω πολύ πιο προετοιμασμένη να το κάνω ξανά, σε αντίθεση με το πόσο απροετοίμαστη ένιωθα όταν το έκανα για πρώτη φορά».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι για μένα προσωπικά, υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα, αλλά συμβαίνουν τόσα πολλά και αλλάζουν τόσα πολλά και εξελίσσεσαι με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο που δεν θα μπορούσες ποτέ να προετοιμαστείς μέχρι να το κάνεις».

Η ιδρύτρια της Rhode Beauty δεν ντρέπεται να παραδεχτεί ότι έχει βοήθεια με τον γιο της. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο podcast «In Your Dreams with Owen Thiele», η ίδια μίλησε ανοιχτά για το σύστημα υποστήριξης στο οποίο στηρίζεται.

«Έχω βοήθεια», είπε. «Έχω βοήθεια πλήρους απασχόλησης και δεν ντρέπομαι καθόλου να το πω αυτό, και δεν θα δίσταζα ποτέ να το συζητήσω, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια δεν θα μπορούσα να έχω την καριέρα μου και να κάνω τα πράγματα που κάνω. Είμαι, πραγματικά, ευγνώμων για αυτό. Αν δεν είναι μαζί μου, είναι με τον μπαμπά του», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον σύζυγό της, Τζάστιν Μπίμπερ. «Είναι πάντα με την οικογένειά του και είναι πάντα με έναν από εμάς ή με τους νονούς του».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χέιλι ανέφερε ότι σίγουρα θέλει περισσότερα παιδιά μετά τη γέννηση του γιου της. «Ξέρω ότι θέλω περισσότερα από ένα», αποκάλυψε. Στη συνέχεια, μίλησε με ενθουσιασμό για την αγάπη της για το να είναι μητέρα.

«Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Από μικρή, πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου να έχει παιδιά. Ξέρεις τι είναι αστείο; Όσο μεγαλώνω και τώρα που έχω ένα παιδί, πιστεύω ότι οποιαδήποτε απόφαση παίρνει κάποιος για το αν θα κάνει παιδιά ή όχι είναι απολύτως καταπληκτική».

Το 2022, η Χέιλι Μπίμπερ λάνσαρε τη Rhode, μια μάρκα skincare με μόλις λίγα προϊόντα και απλό design. Τρία χρόνια αργότερα, η Rhode εξαγοράστηκε από την ELF Beauty έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της στην αγορά και την ισχυρή επιρροή της ιδρύτριάς της. Η εταιρεία διαθέτει μόνο 10 προϊόντα, αλλά έχει ήδη σημειώσει πωλήσεις 212 εκατ. δολαρίων μέσα σε 12 μήνες!

Πηγή: skai.gr

