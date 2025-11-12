Φλόρενς Πιου: Ο νευρικός κλονισμός, οι αυτοτραυματισμοί και ο δύσκολος χωρισμός

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι άρχισε να «τραυματίζει τον εαυτό της» μετά από μια «κρίση» που υπέστη όταν τελείωσε μια παλιά σχέση της. Η 29χρονη ηθοποιός αναπολούσε τη σχέση της και είπε ότι έκρυβε τον «πόνο, τα προβλήματα και τις ανησυχίες» της από όλους τους αγαπημένους της, καθώς ένιωθε ότι «δεν άξιζαν».

Μιλώντας στο podcast του Louis Theroux, η Φλόρενς είπε ότι άρχισε να «κόβει τα χέρια της» όταν η σχέση που είχε την άφησε σωματικά και συναισθηματικά εξαντλημένη. «Νομίζω ότι για πολύ καιρό δεν αποκάλυψα αυτό το κομμάτι της ζωής μου, ούτε καν στους φίλους μου. Τότε, φυσικά, βρίσκεσαι σε ένα λάκκο ή σε ένα χάος. Είχα μια κατάρρευση και αυτό είναι προφανές όταν συμβαίνει», εξήγησε η διάσημη ηθοποιός.

«Όταν βλάπτεις το σώμα σου, ξέρεις πότε δεν κοιμάσαι ή πίνεις υπερβολικά ή έχεις διάρροια επειδή είσαι πολύ αγχωμένος, είναι το σώμα σου που σου φωνάζει. Άρχιζα να κόβω μεγάλα κομμάτια από τα χέρια μου. Δεν το έχω ξανακάνει από τότε», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Φλόρενς Πιου τόνισε: «Το σώμα μου ήταν σε πλήρη κατάσταση πανικού. Τραυματιζόμουν για να φροντίσω τον εαυτό μου, κάτι που είναι παράξενο, καθώς το σώμα μου ζητούσε βοήθεια.

Νομίζω ότι γινόταν όλο και πιο προφανές ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, αλλά η εκ των υστέρων γνώση είναι πάντα παράξενη. Όταν τα πράγματα πάνε στραβά ή υπάρχει μια μικρή μικροεπιθετικότητα, μια μικρή μορφή κακοποίησης – είτε είναι λεκτική, συναισθηματική ή χειραγώγηση – τότε απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο από το φυσιολογικό. Και έτσι καταλήγεις να λες ‘’ωχ, συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα και τα έχω κανονικοποιήσει’’. Δεν είναι φυσιολογικό να νιώθεις έτσι και δεν είναι φυσιολογικό να σου συμπεριφέρονται έτσι... Στο τέλος της ημέρας, δεν νιώθεις καλά», πρόσθεσε η ίδια.

The one, the only, the amazing Florence Pugh is in the house ladies and gentlemen. I THOUGHT SHE WAS AMERICAN before I prepped the interview, that’s how out of it I am, but also how amazing SHE IS with her accents and her ability to disappear into roles. Midsommar? Little Women?… pic.twitter.com/lcOD8fpaAX — Louis Theroux (@louistheroux) November 11, 2025

Στο podcast, η Florence παραδέχτηκε για πρώτη φορά ότι έχει σχέση και ότι νιώθει «πολύ καλά», αλλά παρέμεινε επιφυλακτική σχετικά με την ταυτότητα του φίλου της. Η σταρ της ταινίας «Don't Worry Darling» έχει συνδεθεί με τον ηθοποιό της σειράς «Peaky Blinders», Finn Cole. Το ζευγάρι είναι φίλοι εδώ και χρόνια και για πρώτη φορά αναφέρθηκε ότι βγαίνουν κρυφά, αφού τους είδαν να φεύγουν μαζί από το πάρτι μετά την πρεμιέρα της ταινίας «The Perfect Couple» του Netflix, στο Λονδίνο.



