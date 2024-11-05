Λόπεζ- Αφλεκ: Παρά το διαζύγιο, οι οικογένειες είναι κοντά

Μπορεί η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ να περνούν ένα περίπλοκο διαζύγιο, αλλά οι οικογένειές τους φαίνεται ότι δεν καρτούν τις αποστάσεις και παραμένουν δεμένες.

Απόδειξη, η φιλία της αδερφή της Λατίνας σταρ, Λίντα Λοπεζ με την κόρη του Μπεν Αφλεκ, Βάιολετ.

#JenniferLopez and #BenAffleck are going through a complicated divorce, but their families remain close -- look no further than J Lo's sister and Ben's daughter. pic.twitter.com/i7qwvyfrOm — TMZ (@TMZ) November 5, 2024

Η Λίντα επισκέφτηκε την κόρη του Μπεν Αφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ στο κολέγιο που φοιτά η Βάιολετ, στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ και πόσταρε μάλιστα και μία φωτογραφία με την αγαπημένη της «Yalie».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.