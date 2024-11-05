Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H αδερφή της Τζένιφερ Λόπεζ με την «αγαπημένη» της Βάιολετ, κόρη του Μπεν Αφλεκ- Δείτε φωτογραφίες  

Παρά το διαζύγιο των δύο σταρ, οι οικογένειες παραμένουν κοντά - Η Λίντα Λόπεζ επισκέφτηκε την κόρη του Μπεν Αφλεκ στο κολέγιο που φοιτά η Βάιολετ

Λόπεζ- Αφλεκ: Παρά το διαζύγιο, οι οικογένειες είναι κοντά

Μπορεί η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ να περνούν ένα περίπλοκο διαζύγιο, αλλά οι οικογένειές τους φαίνεται ότι δεν καρτούν τις αποστάσεις και παραμένουν δεμένες. 

Απόδειξη, η φιλία της αδερφή της Λατίνας σταρ, Λίντα Λοπεζ με την κόρη του Μπεν Αφλεκ, Βάιολετ. 

Η Λίντα επισκέφτηκε την κόρη του Μπεν Αφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ στο κολέγιο που φοιτά η Βάιολετ, στο Νιου Χέιβεν του Κονέκτικατ και πόσταρε μάλιστα και μία φωτογραφία με την αγαπημένη της «Yalie».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ Μπεν Άφλεκ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark