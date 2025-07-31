Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει δεχτεί σφοδρή κριτική για την επένδυσή του σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Ισραήλ, μετά την τελική έγκριση για την έναρξη της κατασκευής του οικολογικού θέρετρου. Ο 50χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ κατέχει το 10% των μετοχών του πολυτελούς θέρετρου, το οποίο θα κατασκευαστεί κατά μήκος της μαρίνας της Herzliya, μιας πολυτελούς παραθαλάσσιας περιοχής.

Το έργο, που ανακοινώθηκε αρχικά το 2018, αναπτύσσεται από τον ισραηλινό όμιλο Hagag Group σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες Ahikam και Lior Cohen, σύμφωνα με το Complex.

Η Επιτροπή Πολεοδομίας και Οικοδομών της Περιφέρειας του Τελ Αβίβ έδωσε την τελική έγκριση στις 27 Ιουλίου, μετά την αρχική ανακοίνωση του έργου το 2018 και την προκαταρκτική έγκριση κατάθεσης το 2024.

Το τεράστιο συγκρότημα αξίας 270 εκατομμυρίων δολαρίων θα εκτείνεται σε μια έκταση 12,6 στρεμμάτων, πολύ μεγαλύτερη από τα αρχικά 2,5 στρέμματα, και θα έχει ύψος 14 ορόφων, σύμφωνα με το «Globes». Θα περιλαμβάνει 365 δωμάτια ξενοδοχείου, συνεδριακό κέντρο, εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πισίνα και άμεση πρόσβαση για γιοτ στη μαρίνα. Έχουν εγκριθεί επιπλέον δύο στρέμματα υπόγειου χώρου για στάθμευση και λειτουργίες του ξενοδοχείου. Ωστόσο, οι κατασκευαστές επιμένουν ότι το ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί με βασικό άξονα την αειφορία.

Ο σταρ του Χόλιγουντ, ο οποίος έχει αφιερώσει χρόνια στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, έχει ευθυγραμμίσει το έργο με τα πρότυπα του Αμερικανικού Συμβουλίου Πράσινων Κτιρίων (U.S. Green Building Council). Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόσει βιώσιμες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης νερού, επιλογής τοποθεσίας, χρήσης υλικών και ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Υποσχέθηκε ένα οικολογικό κτίριο που θα «συνεργάζεται με τη φύση», σύμφωνα με δήλωση του ηθοποιού το 2018, όπως αναφέρει το «JFeed». Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη ημερομηνία κατασκευής, αλλά τα σχέδια υποδηλώνουν ότι το θέρετρο θα γίνει ένας σημαντικός προορισμός πολυτελείας.

Το έργο ξεκίνησε -αρχικά- πριν από σχεδόν επτά χρόνια, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Ο πόλεμος συνεχίζεται, με αυξανόμενο αριθμό θυμάτων και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Πολλοί θαυμαστές του ηθοποιού θεώρησαν το ξενοδοχείο «αδιάφορο», δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στο Ισραήλ. «Δεν θα παρακολουθήσω τίποτα δικό του από εδώ και στο εξής», έγραψε ένας χρήστης σε μια ανάρτηση στο Reddit.

Η έγκριση του ξενοδοχείου δεν είναι η μόνη ακίνητη περιουσία που συνδέεται με τον ηθοποιό του «Λύκου της Γουόλ Στριτ». Ο Ντι Κάπριο πρόσφατα έβαλε προς πώληση το παραθαλάσσιο σπίτι του στο Μαλιμπού για 23 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από ό,τι ο ηθοποιός πλήρωσε για το ακίνητο το 2021.

Το 2016, ο Ντι Κάπριο χρησιμοποίησε την ομιλία του κατά την απονομή των Όσκαρ για να ξεκινήσει μια συζήτηση γύρω από τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό. «Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική, συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι η πιο επείγουσα απειλή που αντιμετωπίζει ολόκληρο το είδος μας και πρέπει να συνεργαστούμε συλλογικά και να σταματήσουμε να χρονοτριβούμε», δήλωσε ο θρύλος του Χόλιγουντ από το βήμα. Ανέφερε, επίσης, την ανάγκη να «υποστηρίξουμε ηγέτες σε όλο τον κόσμο που δεν μιλούν εκ μέρους των μεγάλων εταιρειών, αλλά εκ μέρους ολόκληρης της ανθρωπότητας».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr, Associated Press)

Πηγή: skai.gr

