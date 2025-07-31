Πάμελα Άντερσον-Λίαμ Νίσον: Παραδέχτηκαν ότι είναι ζευγάρι - Έρωτας είναι θαρρώ… (video-φωτό)

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον μίλησαν ανοιχτά για τα γλυκά πρώτα βήματα της νέας τους σχέσης σε μια εκδήλωση του SiriusXM Town Hall, στη Νέα Υόρκη. Η 58χρονη σταρ του «Baywatch» και ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός κρατούσαν τρυφερά τα χέρια ο ένας του άλλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καθώς μοιράζονταν τις πρώτες τους εντυπώσεις ο ένας για τον άλλον, μαζί με άλλους σταρ της νέας τους κωμωδίας, «The Naked Gun», τον Ντάνι Χιούστον και τη Λίζα Κόσι.

Οι δύο τους είχαν προκαλέσει φήμες ότι βρίσκονται σε σχέση, αφού εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διαχυτικοί μεταξύ τους στο κόκκινο χαλί για την προώθηση της ταινίας τους, η οποία βγαίνει στις αίθουσες την Παρασκευή 1 Αυγούστου. Πηγή επιβεβαίωσε στην «Daily Mail» ότι οι δυο τους βγαίνουν εδώ και καιρό.

Pamela Anderson and Liam Neeson reveal their first impressions of each other after admitting to new romance https://t.co/bXrpoQDDzG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 31, 2025

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής Radio Andy του SiriusXM, με τον Andy Cohen, ο ηθοποιός θυμήθηκε ότι γοητεύτηκε αμέσως από τη συμπρωταγωνίστριά του όταν άρχισαν να δουλεύουν μαζί για την ταινία. «Λοιπόν, ξέρεις, δεν είχαμε συναντηθεί ποτέ πριν και θυμάμαι ότι σκέφτηκα: ‘’Πω πω, είναι πανέμορφη», αλλά είχε αυτή την υπέροχη αίσθηση της αθωότητας και ήταν ανθρώπινη», ανέφερε ο Λίαμ Νίσον. «Δεν θέλω να την κολακεύσω, αλλά ήταν σαν να ένιωθα άνετα μαζί της». Από την πλευρά της, η Πάμελα Άντερσον παραδέχτηκε ότι ήταν ιδιαίτερα νευρική και αγχωμένη στο πλατό, δίπλα στον Νίσον.

Liam Neeson is 73 and Pamela Anderson is 58.



More proof that love can find you at any age if you will let it. pic.twitter.com/ifX9U3rZyk — Morgan Ariel (@itsmorganariel) July 30, 2025

Ωστόσο, περιέγραψε τα γυρίσματα της ταινίας ως «απλά χαλαρά, που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και πολύ χαζά, μέσα και έξω». Σε ένα απόσπασμα από το «Town Hall», η Άντερσον και ο Νίσον αποκάλυψαν πως δέθηκαν χάρη στα γλυκά που έφτιαχνε η Πάμελα και έφερνε στο πλατό.

Η ξανθιά «σεξοβόμβα» αποκάλυψε ότι στον ελεύθερο χρόνο της προτιμά να μένει μόνη της και να επικεντρώνεται στο γράψιμο, συμπεριλαμβανομένης της ποίησης και της τήρησης ημερολογίου, καθώς και στη δουλειά στον κήπο της και στο ψήσιμο ψωμιού με προζύμι. «Έφερα ψωμί στον Λίαμ, καθώς και μπισκότα και μάφινς, και αυτό με κράτησε απασχολημένη. Με κράτησε μακριά από μπελάδες», ανέφερε χαμογελώντας η Άντερσον.

Pamela Anderson is taken… and it’s Liam Neeson. The two are dating.💕 pic.twitter.com/a6J2KZCqG8 — Baboon Forest Entertainment (@BaboonForestEnt) July 30, 2025

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

