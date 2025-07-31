Διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ ξυρίστηκε μετά από 6 χρόνια και είναι αγνώριστος - Ποιος είναι; (video)

Αυτός ο διάσημος ηθοποιός «μεταμορφώθηκε» σε λίγα μόνο λεπτά, αφού ξύρισε για πρώτη φορά- μετά από έξι χρόνια- την πυκνή γενειάδα του. Ο γνωστός σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε στο Instagram τη στιγμή που άρχισε να ξυρίζει την πλούσια γενειάδα του. «Δεν έχω ξυριστεί εδώ και έξι χρόνια, και να ’μαστε πάλι», έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του.

Όσο για την αντίδρασή του στη νέα του εμφάνιση; «Γαμώτο, το μισώ…», ακούγεται να λέει ο ηθοποιός στο βίντεο που δημοσίευσε. Οι θαυμαστές του και οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να τον παρηγορήσουν με έναν χρήστη να του γράφει: «Αυτή η γενειάδα έφυγε και μας έδωσε έναν εντελώς διαφορετικό άνθρωπο».

Και η αποκάλυψη… Πρόκειται για τον 45χρονο ηθοποιό Τζέισον Μομόα (Jason Momoa), τον πρωταγωνιστή της ταινίας «Aquaman». Ο ηθοποιός έγραψε στους, περίπου, 17 εκατομμύρια followers του: «Λάνσαρα το @mananalu για να συμβάλω στην εξάλειψη των πλαστικών μίας χρήσης. Τώρα, προχωράμε ακόμη πιο μακριά, συνεργαζόμενοι με την ομάδα μας στο @Getboomerangwater για να δημιουργήσουμε ένα κλειστό σύστημα που απολυμαίνει και εμφιαλώνει το νερό επί τόπου. Αυτό σημαίνει ακόμη λιγότερα απόβλητα, μειωμένο αποτύπωμα μεταφοράς και επαναχρησιμοποίηση των αλουμινένιων φιαλών μας. Αυτό είναι το μέλλον και ξεκινάμε από τη Χαβάη».

Μάλιστα, ο διάσημος ηθοποιός προέτρεψε τους οπαδούς του: «Ας απαλλαγούμε από τα πλαστικά μίας χρήσης. Για τα παιδιά μας και για τον πλανήτη μας. Με όλη μου την αγάπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.