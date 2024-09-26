Lenny Kravitz: Έχει βρει το ελιξίριο της νεότητας; - Είναι 60 ετών και παραμένει αγέραστος

Το καλοκαίρι έγινε 60 ετών κι όμως ο Lenny Kravitz φαίνεται αγέραστος. Ο διάσημος καλλιτέχνης βγήκε στην επίδειξη του Saint Laurent στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μαζί με την 35χρονη κόρη του, ηθοποιό Zoë Kravitz.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με μια μεγάλη μαύρη καμπαρντίνα, ωστόσο αυτό που εντυπωσίασε τους θαυμαστές του είναι ότι ο ίδιος δείχνει πολύ νέος. Λες και ο χρόνος έχει σταματήσει για τον Lenny Kravitz.

Αν κάποιος δει φωτογραφίες ή βίντεο από την εποχή του «Are You Gonna Go My Way» στις αρχές της δεκαετίας του '90, είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτεί να εντοπίσει διαφορές σε σχέση με το «σήμερα».

Ποιο είναι, όμως, το μυστικό της εμφάνισής του που αψηφά την ηλικία; Σύμφωνα με τον Lenny, είναι «ένας συνδυασμός γονιδίων, αυτοφροντίδας, σκληρής δουλειάς και πειθαρχίας», αποκάλυψε ο τραγουδιστής στην εφημερίδα «Guardian» τον Μάιο, μετά τα 60ά γενέθλιά του.

Ο Lenny Kravitz διατηρεί το γυμνασμένο του σώμα με μια αυστηρή χορτοφαγική και κυρίως ωμή διατροφή και γυμνάζεται πέντε ή έξι ημέρες την εβδομάδα.

«Πιέζω πραγματικά τον εαυτό μου για να γίνω πιο δυνατός. Προπονούμαι αρκετά σκληρά, σαν κορυφαίος αθλητής, τα τελευταία δύο χρόνια. Επειδή όλα έχουν να κάνουν με τη μακροζωία τώρα. Και, επίσης, να προετοιμάσω το μυαλό μου. Όλα αυτά λειτουργούν μαζί», εξήγησε ο ίδιος.

«Πάντα γυμνάζομαι με δερμάτινα παντελόνια ή τζιν και μπότες και οτιδήποτε άλλο», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο «Variety», εξηγώντας την ασυνήθιστη ενδυμασία του στο γυμναστήριο.

Ο τραγουδιστής μίλησε, επίσης, για το γεγονός ότι απέφυγε τη δέσμευση για πάρα πολλά χρόνια, όπως ο πατέρας του Sy Kravitz. «Έτσι έπρεπε να το αντιμετωπίσω αυτό και χρειάστηκαν χρόνια, αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Πειθαρχία. Να μην αφήνω τις δικές μου επιθυμίες να με κυριεύουν».

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τη ρουτίνα και την προβλεψιμότητα μπορεί να δυσχεράνει την αναζήτηση συντρόφου ζωής. «Είναι ένα πνευματικό πράγμα», ανέφερε για την αποχή και τον τρόπο ζωής του. «Έχω γίνει πολύ σταθερός στους τρόπους μου, στον τρόπο που ζω». Ο Lenny και η πρώην σύζυγός του, Lisa Bonet, χώρισαν το 1993 και έχουν μαζί την 35χρονη κόρη τους, Zoë Kravitz.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.