Η Λόρεν Σάντσεζ (Lauren Sanchez) είναι «άτακτο» κορίτσι… Ο «καρδιοκατακτητής» του Χόλιγουντ, Leonardo DiCaprio, φαίνεται ότι έζησε μια ακόμα άβολη στιγμή, αυτή τη φορά στο amfAR Gala, στις Κάννες. Η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, του έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο μπροστά στον δισεκατομμυριούχο.

Ο 50χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρευρέθηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά, στο Cap d’Antibes της Γαλλίας, λίγο πριν από την τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών, ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκονταν και ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Να θυμίσουμε ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας τον επόμενο μήνα.

Η εκδήλωση, που συγκεντρώνει πόρους για την έρευνα για το AIDS και την ενημέρωση γύρω από τον HIV, επανέφερε μνήμες από το «viral» βίντεο του 2021, όταν η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος φάνηκε να κοιτά τον Ντι Κάπριο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια δημόσια συνάντηση με το αφεντικό της Amazon.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λόρεν Σάντσεζ πλησιάζει τον ηθοποιό και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο, ενώ ο Ντι Κάπριο σκύβει και τοποθετεί το κεφάλι του ανάμεσα στο ζευγάρι, λες και θέλει να τους αγκαλιάσει ταυτόχρονα.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

Δεν ήταν, όμως, μόνο η Λόρεν Σάντσεζ που έκανε τη βραδιά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο αμήχανη. Ο ηθοποιός είχε μια εξίσου περίεργη στιγμή και με την 26χρονη σύντροφό του, Vittoria Ceretti, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Το ζευγάρι κάθεται σε ένα τραπέζι, αλλά η ατμόσφαιρα δεν είναι καθόλου ρομαντική. Ο Ντι Κάπριο φαίνεται να γέρνει προς τα πίσω, αποφεύγοντας τη σύντροφό του, ενώ εκείνη κάνει άγαρμπες κινήσεις προς τον ηθοποιό και τον τραβάει προς το μέρος της. Επίσης, το βλέμμα της είναι σοβαρό και έντονο και ο Ντι Κάπριο δείχνει να τραβιέται ξανά προς τα πίσω, πριν τελικά της γνέψει και της ψιθυρίσει κάτι.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, κυκλοφόρησε η φήμη ότι το ζευγάρι θα «ενωθεί» με τα ιερά δεσμά του γάμου πάνω στο γιοτ τον Ιούνιο στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, με το CNN να αναφέρει ότι περισσότεροι από 200 διακεκριμένοι καλεσμένοι θα παρευρεθούν. Πιο πρόσφατες αναφορές αποκάλυψαν ότι η νύφη και ο γαμπρός, καθώς και οι καλεσμένοι τους, θα μείνουν στο Aman Venice και στο Gritti Palace. Και τα δύο ξενοδοχεία κοστίζουν 500.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση.

See photos of Jeff Bezos spanking bride-to-be Lauren Sánchez while lounging on $500M superyacht https://t.co/zOnbsRtVKe pic.twitter.com/ZAkVT7AYyS — Page Six (@PageSix) May 20, 2025

Πηγή: skai.gr

