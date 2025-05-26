Demi Lovato: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σε μια ρομαντική τελετή στην Καλιφόρνια (video-φωτό)

Η Demi Lovato είναι πλέον μια παντρεμένη γυναίκα. Η τραγουδίστρια του «Sorry Not Sorry» είπε το «ναι» στον μουσικό Jutes στην Καλιφόρνια, την Κυριακή 25 Μαΐου 2025, σύμφωνα με τη «Vogue».

Η διάσημη καλλιτέχνιδα φόρεσε ένα λευκό μεταξωτό σατέν φόρεμα Vivienne Westwood, με κορσέ μπούστο, μαζί με ένα πέπλο από τούλι ιβουάρ. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Lovato ενημέρωσε τους θαυμαστές της για τον επικείμενο γάμο της με μια ανάρτηση στο Instagram για τον εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

«Τζόρνταν, ανυπομονώ να σε παντρευτώ! Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα καλύτερα 3 χρόνια της ζωής μου και πρέπει να σε ευχαριστήσω γι’ αυτό», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

«Έχω εμμονή με την καρδιά σου, την αγάπη σου και το φως σου. Ανυπομονώ να γεράσω μαζί σου και να δημιουργήσουμε μια οικογένεια μαζί. Σ' αγαπώ…», συμπλήρωσε η καλλιτέχνιδα.

Ο Jutes (πραγματικό όνομα: Jordan Lutes) ένιωσε, επίσης, την ανάγκη να γράψει για τη σύντροφό του: «Χρόνια πολλά στον έρωτα της ζωής μου. Δεν θα σταματήσω ποτέ να νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να σε αγαπούν. Σε λατρεύω μωρό μου και ανυπομονώ να σε παντρευτώ».

Ο 34χρονος Jutes έκανε πρόταση γάμου στην 32χρονη Lovato τον Δεκέμβριο του 2023. Ο Jutes έκανε έκπληξη στη Lovato πηγαίνοντάς την στο εστιατόριο Craig's στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια, όπου τους συνόδευσαν η οικογένειά τους και οι πιο στενοί τους φίλοι.

Πηγή: skai.gr

