Νέες αποκαλυπτικές φωτογραφίες δείχνουν τον ιδρυτή της Amazon, Jeff Bezos, να χουφτώνει την αρραβωνιαστικιά του, Lauren Sanchez, στο superyacht του -αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων- στα ανοικτά των Καννών.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε την 55χρονη Sanchez να κάνει ηλιοθεραπεία με ένα μικροσκοπικό στρινγκ μπικίνι και ψάθινο καπέλο, ενώ ο δισεκατομμυριούχος σύντροφός της -ετοιμαζόμαστε για γάμο τον επόμενο μήνα- να τη χτυπά ελαφρά στα οπίσθια. Είναι, προφανώς, ένα ερωτικό παιχνίδι του ζευγαριού. Μια φίλη που βρίσκεται κοντά στη Lauren Sanchez φαίνεται να γελάει με τις αταξίες της κολλητής της.

See photos of Jeff Bezos spanking bride-to-be Lauren Sánchez while lounging on $500M superyacht https://t.co/zOnbsRtVKe pic.twitter.com/ZAkVT7AYyS — Page Six (@PageSix) May 20, 2025

Μάλιστα, η Λόρεν Σάντσεζ φαίνεται να σηκώνει κάποια στιγμή τα χέρια της ψηλά σαν να θέλει να πανηγυρίσει. Σε πρόσθετα στιγμιότυπα, ο Bezos τη χαϊδεύει και τη φιλά τρυφερά. Το ζευγάρι που ετοιμάζεται να παντρευτεί σε λίγο καιρό δεν κρύβει τον ερωτά του, ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα να ερωτοτροπεί σε κοινή θέα.

Ο Bezos λέγεται ότι απέκτησε το τεράστιο σκάφος Koru το 2021. Τον περασμένο Φεβρουάριο, κυκλοφόρησε η φήμη ότι το ζευγάρι θα «ενωθεί» με τα ιερά δεσμά του γάμου πάνω στο γιοτ τον Ιούνιο στα ανοικτά των ακτών της Ιταλίας, με το CNN να αναφέρει ότι περισσότεροι από 200 διακεκριμένοι καλεσμένοι θα παρευρεθούν.

Πιο πρόσφατες αναφορές αποκάλυψαν ότι η νύφη και ο γαμπρός, καθώς και οι καλεσμένοι τους, θα μείνουν στο Aman Venice και στο Gritti Palace. Και τα δύο ξενοδοχεία κοστίζουν 500.000 δολάρια ανά διανυκτέρευση.

Jeff Bezos gropes and 👉😖spanks Lauren Sanchez in raunchiest pictures yet https://t.co/bmffn5pFWg via @MailOnline@JeffBezos has paid heavily for a piece of #ARSE @WUTangKids — Truthoverdishonesty (@Nigelj08223326) May 20, 2025

Η Sanchez έχει ήδη ξεκινήσει τους γαμήλιους εορτασμούς. Την περασμένη εβδομάδα έφαγε μαζί με τις διάσημες φίλες της στο ιστορικό εστιατόριο Lafayette's, ενώ την επόμενη ημέρα όλες μαζί έκαναν πάρτι με σκάφος στον Σηκουάνα. Στην παρέα της, μεταξύ άλλων, ήταν οι Katy Perry, Eva Longoria, Kris Jenner και Kim Kardashian. Ο Bezos και η Sanchez αρραβωνιάστηκαν το 2023 μετά από πέντε χρόνια σχέσης.



