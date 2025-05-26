Carey Mulligan: Η μητρότητα και ο ρόλος που δέχτηκε χωρίς να διαβάσει το σενάριο

Η πρόταση να συμπρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη ταινία «The Ballad of Wallis Island» βρήκε την Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan) εν μέσω της τρίτης εγκυμοσύνης της. Ο σύζυγός της, Μάρκους Μάμφορντ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της, πείθοντας την να δεχτεί αμέσως, χωρίς η ίδια να διαβάσει το σενάριο.

«Ο Mάρκους μου είπε ότι έπρεπε να κάνω την ταινία πριν καν διαβάσω το σενάριο, επειδή ήταν πολύ μεγάλος θαυμαστής του Τιμ Κέι», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός στην εφημερίδα «The Times of London».

Το «The Ballad of Wallis Island» βασίζεται στην ομώνυμη μικρού μήκους ταινία του 2007 των Τομ Μπάσντεν και Τιμ Κέι, η οποία είχε προταθεί για BAFTA την ίδια χρονιά. Ο Μάμφορντ ήταν φανατικός ακροατής της ραδιοφωνικής εκπομπής «Poetry Programme» που παρουσίαζε ο Κέι στο BBC Radio 4, γεγονός που εξηγεί τον ενθουσιασμό του για τη νέα κινηματογραφική μεταφορά.

Η ταινία ακολουθεί «τον Charles (Kέι) έναν εκκεντρικό τύπο που κέρδισε στο λαχείο και ζει μόνος του στο μικρό νησί Wallis, να ονειρεύεται να φέρει ξανά κοντά τους αγαπημένους του μουσικούς και πρώην εραστές. Το όνειρό του γίνεται πραγματικότητα, καθώς οι McGwyer και Mortimer αποδέχονται την πρόσκληση να πραγματοποιήσουν μια ιδιωτική συναυλία στο σπίτι του στο νησί. Ωστόσο οι παλιές διαφορές αναζωπυρώνονται και απειλούν να καταστρέψουν τα σχέδια του Charles».

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2023 ότι μαζί με τον frontman των Mumford & Sons περίμεναν το τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με το Us Weekly. Aν και η συμμετοχή της στην ταινία σήμαινε για την ηθοποιό γυρίσματα αμέσως μετά τη γέννα ένα ακόμη κίνητρο που την έκανε να αποδεχτεί την πρόταση του σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις (Richard Curtis), ήταν ο ρόλος.

«Ήθελα να γίνω μέρος μιας ταινίας που θα έδινε χαρά στον κόσμο. Ξέρω ότι έχω κάνει πολλές στενάχωρες ταινίες. Σκέφτηκα, "δεν πρόκειται να κάνω κανέναν να κλάψει"», εξήγησε.

Τα γυρίσματα έγιναν τον Αύγουστο του 2023, μέσα σε 18 ημέρες, σε διάφορες τοποθεσίες στην Ουαλία. «Ήταν το συντομότερο γύρισμα που έχω κάνει ποτέ», θυμάται η Μάλιγκαν, σημειώνοντας ότι το μικρότερο παιδί της ήταν τότε μόλις 2,5 μηνών.

«Η μαμά μου ήρθε για να βοηθήσει όπως και όλο μου το σόι. Είδαμε πολλούς θείους και θείες», συμπλήρωσε η σταρ και κατέληξε λέγοντας: «Η ταινία είναι μια τεράστια διαφήμιση για την Ουαλία. Φαίνεται τόσο όμορφη». Το «The Ballad of Wallis Island» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 30 Μαΐου.

Πηγή: skai.gr

