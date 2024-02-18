Είναι η μεγαλύτερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου - τα 77α Βραβεία Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας.
Ηθοποιοί από όλο τον κόσμο που έχουν φτάσει στο Λονδίνο και χαρίζουν εντυπωσιακές στιγμές στο κόκκινο χαλί.
Η τελετή των Bafta, με οικοδεσπότη τον πρωταγωνιστή του «Doctor Who», Ντέιβιντ Τέναντ, πρόκειται για ένα λαμπερό γεγονός λίγο πριν τα Όσκαρ του Χόλιγουντ, ενώ είναι ενδεικτικά για το ποιος μπορεί να κερδίσει στα Όσκαρ στις 10 Μαρτίου.
Οι υποψήφιοι όπως οι Bradley Cooper, Carey Mulligan, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Rosamund Pike, Ryan Gosling και Ayo Edebiri αναμένονται στο κόκκινο χαλί στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, μαζί με παρουσιαστές όπως οι Andrew Scott, Cate Blanchett, Chiwetel Ejiofor και Ίντρις Έλμπα.
Επίτιμος καλεσμένος θα είναι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, στο ρόλο του προέδρου της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Θα παρευρεθεί χωρίς τη σύζυγό του, Κέιτ, η οποία αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά τον περασμένο μήνα.
Μεταξύ των λαμπερών υποψηφιοτήτων στην τελετή είναι:
Fantasia Barrino - The Color Purple
Sandra Hüller - Anatomy of a Fall
Carey Mulligan - Maestro
Vivian Oparah - Rye Lane
Margot Robbie - Barbie
Emma Stone - Poor Things
Bradley Cooper - Maestro
Colman Domingo - Rustin
Paul Giamatti - The Holdovers
Barry Keoghan - Saltburn
Cillian Murphy - Oppenheimer
Teo Yoo - Past Lives
Κορυφαίος στις υποψηφιότητες είναι το Oppenheimer, υποψήφιο για 13 κατηγορίες, για τον φυσικό που περιγράφεται ως ο «πατέρας της ατομικής βόμβας»
Το τρίωρο έπος του Christopher Nolan έχει ήδη κυριαρχήσει στις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας πέντε βραβεία τον περασμένο μήνα.
Οι Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon και The Zone of Interest εμφανίζονται επίσης στις υποψηφιότητες.
