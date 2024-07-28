H Εριέττα Κούρκουλου γράφει για την επέτειο γάμου της: «Θα σε επιλέγω κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ζωής μου»

Είναι από τα πολύ όμορφα ζευγάρια της Αθήνας. Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση και ο Βύρων Βασιλειάδης έχουν σήμερα επέτειο γάμου. Πέρασαν 4 χρόνια από την ημέρα που παρουσία των οικογενειών τους και πολύ καλών φίλων ενώσαν τις ζωές τους φουλ ερωτευμένοι και τότε και τώρα.

Και ήταν καθημερινή η 28η Ιουλίου του 2020, Τρίτη για να είμαστε συγκεκριμένοι που η 27χρονη –τότε- νύφη Εριέττα κατέφτασε με καΐκι στην παραλία Αγράρι της Μυκόνου με ένα ονειρικό νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου και συνοδευόμενη από τη μητέρα της Μαριάννα Λάτση. Η δεξίωση/party που ακολούθησε πάνω στην παραλία έχει αφήσει εποχή.

