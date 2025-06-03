Η Kylie Jenner πόζαρε για το εξώφυλλο του νέους τεύχους του περιοδικού «Dazed». Η 27χρονη τηλεπερσόνα φαίνεται πιο αδύνατη από ποτέ, καθώς φορούσε ένα χαριτωμένο σετ από μαύρο και μπεζ σουτιέν και εσώρουχα με μαύρα ψηλοτάκουνα στη φωτογράφιση της Erika Kamano.

Στη συνέντευξή της, η επιχειρηματίας αποκάλυψε πώς καταφέρνει να παραμένει προσγειωμένη όλα αυτά τα χρόνια, καθώς έχει γίνει πλέον η πιο δημοφιλής… Kardashian τα τελευταία χρόνια.

Η ίδια θεωρεί ότι δύο είναι τα πράγματα που την κρατούν προσγειωμένη και την κάνουν να έχει μια φυσιολογική ζωή: οι παλιοί της φίλοι από το σχολείο και η οικογένειά της.

«Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχω τους ίδιους φίλους που είχα πάντα, η οικογένειά μου είναι προφανώς η ίδια και αυτό με βοήθησε στο κομμάτι της φήμης και της αναγνωσιμότητας», είπε η ίδια στη συνέντευξή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kylie Jenner έχει περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

«Δεν αισθάνομαι ότι η φήμη με άλλαξε. Μπόρεσα να παραμείνω η ίδια. Μερικές φορές, όταν γνωρίζω νέους ανθρώπους, εκπλήσσονται πάντα ευχάριστα με το πόσο φυσιολογική είμαι», ανέφερε η Kylie Jenner.

Η Jenner είπε επίσης ότι της αρέσει να είναι εξωστρεφής και να γνωρίζει κόσμο. «Νομίζω ότι είμαι ένας πραγματικός Λέων μέχρι το κόκαλο», ανέφερε χαμογελώντας.

«Είμαι πολύ πιστή, μου άρεσε να είμαι το επίκεντρο της προσοχής όταν μεγάλωνα. Δεν φοβόμουν τίποτα. Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους χαρούμενους και να γελούν. Επίσης, προσπαθώ να διασκεδάζω και να μην παίρνω τα πράγματα πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.

Όσο για το αν κρατάει αποστάσεις από το ριάλιτι της οικογένειάς της, «The Kardashians», η Kylie ανέφερε: «Νομίζω ότι έχω βρει μια καλή ισορροπία με το να μοιράζομαι τα πράγματα που θέλω να μοιραστώ. Κρατώντας μέρη της προσωπικής μου ζωής ιδιωτικά. Απλά μαθαίνω καθώς προχωράω, νομίζω».

Όσο για τα «τρολ» του διαδικτύου η Kylie Jenner υποστήριξε ότι δεν την επηρεάζουν. «Με ενοχλούν, αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι έχω συνηθίσει τόσο πολύ και δεν με νοιάζει πραγματικά τι λένε οι άνθρωποι. Επίσης, ξέρετε, η γνώμη των άλλων για μένα δεν επηρέασε ποτέ την προσωπική μου ζωή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.